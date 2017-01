Düsseldorf: Rheinkirmes bleibt trotz Terrorgefahr ohne Umzäunung

Die Organisatoren der Düsseldorfer Rheinkirmes, die St. Sebastianus Schützen, halten einen Zaun rund um den Festplatz trotz Terrorgefahr für keine Option. "Das ist auf keinen Fall denkbar", sagte ein Sprecher. Es sei zwingend nötig, dass Fluchtwege zu allen Seiten des Geländes auf den Düsseldorfer Rheinwiesen vorhanden sind. Auch die Schausteller lehnen solche Überlegungen ab. Das wurde gestern bei der Schausteller-Tagung in Bonn deutlich, in der die Sicherheit diesmal ein wichtiges Thema ist.

Wegen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt stehen auch die Vorkehrungen auf Volksfesten auf dem Prüfstand. Die Rheinkirmes-Veranstalter hatten bereits im vergangenen Jahr unter anderem als Folge der Silvester-Vorfälle in Köln aufgerüstet und mehr Sicherheitspersonal engagiert. Sie gehen davon aus, dass es in diesem Jahr nur geringe Änderungen am Konzept geben wird. Die Rheinkirmes findet vom 14. bis 23. Juli statt.

