Attendorn: Rosa beruhigt schwere Jungs doch nicht

Der Versuch, Randalierer in Haftanstalten in rosa Zellen zu beruhigen, ist in Nordrhein-Westfalen gescheitert. Auch in der letzten verbliebenen JVA in Attendorn soll Rosa bald der Vergangenheit angehören. Nach Angaben der Anstaltsleitung hat sich nicht erwiesen, ob der Farbton "Cool Down Pink" in gesondert gesicherten Hafträumen zur schnelleren Beruhigung beiträgt. Der Versuch geht auf Schweizer Erfahrungen zurück. Dort sollen farbwissenschaftliche Studien die beruhigende Wirkung belegen. Unterschiede zwischen rosa-farbenen und grauen Sonderzellen haben sich nicht ergeben. Die Teilnahme an dem Versuch war freiwillig.