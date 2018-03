später lesen Haan Säure: Ermittler suchen Zeugen 2018-03-09T19:22+0100 2018-03-10T07:33+0100

Die Mordkommission "Säure" sucht jetzt mit Aushängen nach möglichen Zeugen, die etwas zum Überfall auf den 51-jährigen Manager Bernhard Günther sagen können. Die Anhörung des Opfers am Donnerstag in der Klinik habe keinen Durchbruch gebracht, sagte Torben Konrad gestern bei einem Ortstermin. Der Düsseldorfer Ermittler ist stellvertretender Leiter der Mordkommission und war der Erste, der die Aushänge rund um den Tatort an Bäumen befestigte. Sie sind DIN-A 3 und DIN-A 4 groß, 100 Stück sind es insgesamt. "Wir haben die Hoffnung, dass dem ein oder anderen doch etwas Auffälliges begegnet ist", so Konrad. Womöglich einige Zeit vor der Tat: Gab es Unbekannte im Viertel? Fielen Autos auf, die längere Zeit abgestellt waren? Die Fragen deuten darauf hin, dass die Polizei davon ausgeht, dass die Örtlichkeit und die Gewohnheit des späteren Opfers ausbaldowert wurden.

Gökcen Stenzel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Gökcen Stenzel (gök) ist Leitende Regionalredakteurin in Düsseldorf-Umland/Rhein-Wupper. zum Autorenprofil schließen