Düsseldorf: Schießerei nach Streit in türkischem Lokal

In einem türkischen Restaurant in der Düsseldorfer Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen nicht aus, dass der Verletzte selbst auch an der Eskalation eines Streits zwischen mehreren Männern in dem Lokal beteiligt war. Zeugen zufolge war im oberen Bereich des zweistöckigen Lokals mindestens ein Schuss gefallen, danach seien alle beteiligten Personen auf die Straße gelaufen, wo weitere Schüsse abgegeben wurden. Als die Polizei eintraf, fand sie den im Oberkörper getroffenen 30-Jährigen in der Nähe des Lokals, andere Beteiligte entkamen offenbar. Im selben Lokal war bereits im November ein Gast angeschossen worden.