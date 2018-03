später lesen Recklinghausen Schon zum vierten Mal in diesem Jahr ein Wolf gesichtet 2018-03-07T20:26+0100 2018-03-08T07:51+0100

Wieder ist in Nordrhein-Westfalen ein Wolf gesichtet worden, und das nach Angaben des Landesumweltamtes NRW (Lanuv) gleich zwei Mal. Wahrscheinlich handelt es sich um dasselbe Tier. Es lief demnach zunächst am 24. Februar einer Spaziergängerin im Hünxer Wald im Kreis Wesel über den Weg. Die Frau machte ein Foto. Zwei Tage später löste ein Tier weiter südlich in der Walsumer Rheinaue in Duisburg eine Fotofalle aus. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf sei zu dem Schluss gekommen, dass die Bilder jeweils einen Wolf zeigten, teilte das Lanuv mit.