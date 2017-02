Düsseldorf: Schüler gehen in die Wahlarena

Spitzenpolitiker stellen sich beim RP-Projekt den Fragen junger Menschen. Von Holger Hintzen

Was Jugendliche von der nordrhein-westfälischen Schulpolitik halten, kann Sylvia Löhrmann am 30. März aus erster Hand erfahren. Die Landesschulministerin stellt sich dann beim RP-Projekt "Deine Stimme zählt" in einer Podiumsdiskussion den Fragen von Schülern. Neben Löhrmann (Grüne) haben zur Debatte mit gewählten Schülervertretern weitere Spitzenpolitiker zugesagt: Landesjugendministerin Christina Kampmann (SPD), CDU-Landesvorsitzender Armin Laschet, FDP-Chef Christian Lindner, Özlem Demirel, Landessprecherin der Linken, und Patrick Schiffer, Vorsitzender der Piratenpartei.

Die Wahlarena im Düsseldorfer Apollo-Theater ist ein Höhepunkt von "Deine Stimme zählt". Das Projekt der Rheinischen Post, des Bonner General-Anzeigers und des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands ermöglicht es noch nicht wahlberechtigten Jugendlichen, Forderungen an Politiker zu adressieren. Mehr als 50 Schulen im Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post und des General-Anzeigers sind dabei an den Start gegangen. Bis 26. Februar haben diese Schulen Zeit, ein kurzes Video abzuliefern, das ihre Anliegen darstellt. Die Videos werden im Internet veröffentlicht. In einem zweistufigen Wahlverfahren ermitteln die Teilnehmer aus ihren Reihen zwei "Schüler-Minister", die in der Arena im Apollo vor Publikum mit den Politikern debattieren.

Das Projekt sorgt für Spaß und für Gesprächsstoff unter den Teilnehmern. "Wir treffen uns regelmäßig in einer Gruppe von Schülern. Dabei diskutieren wir nicht nur über organisatorische Fragen. Wir haben öfters über Donald Trump gesprochen und hatten eine hitzige Debatte über die Frage ,G 8 oder G 9?'", sagt Lisa Marie Steffen. Die 17-Jährige ist am Düsseldorfer Görres-Gymnasium als eine von zwei Kandidaten für die Wahl zum "Schüler-Minister" aufgestellt.

Ob es in acht oder neun Jahren zum Abitur gehen sollte, dürfte auch in der Wahlarena im Apollo-Theater ein Streitthema werden. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. Schüler, die nicht im Publikum sitzen, sollen sich via Internet an der Diskussion beteiligen können. Für Lisa Marie Steffen ist "Deine Stimme zählt" aber auch ein Gewinn, wenn sie nicht zur "Schüler-Ministerin" gewählt werden und im Apollo auf der Bühne stehen sollte. "Das Projekt ist eine Chance, seine Stimme einzubringen", sagt sie. "Das ist gut, schließlich wird die Politik in Zukunft einmal in unsere Hände gelegt."

