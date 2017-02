später lesen Emmerich Senior rast über Parkplatz - Frau schwer verletzt 2017-02-16T18:13+0100 2017-02-17T08:32+0100

Ein 79 Jahre alter Mann aus Kleve hat am Mittwochabend durch einen Bedienfehler seines Autos eine 27-jährige Frau in Emmerich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Senior mit seinem SUV gerade auf einem Parkplatz anfahren, als der Motor aufheulte und sich der Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Bewegung setzte. Während der unkontrollierten Fahrt touchierte der 79-Jährige einen Zaun sowie ein weiteres Fahrzeug und erfasste dann eine Frau, die gerade auf dem Weg zu ihrem Auto war.