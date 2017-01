später lesen Düsseldorf Smartphone ist für Jugendliche wichtiger als TV Teilen

Twittern





2017-01-16T20:23+0100 2017-01-17T07:44+0100

Die Lieblingsbeschäftigungen von jungen Menschen in der Freizeit sind Leute treffen und Musik hören. Wie dem neuen Kinder- und Jugendbericht für NRW weiter zu entnehmen ist, rangiert das Surfen im Internet an dritter Stelle der Freizeitaktivitäten. Es ist für die Jugendlichen wichtiger als der Fernsehkonsum und die Nutzung sozialer Medien. Vor zehn Jahren, so NRW-Familienministerin Christina Kampmann (SPD) bei der Vorstellung des neuen Berichts, hätten die sozialen Medien noch keine Rolle gespielt. Nach Angaben der Ministerin besitzen mittlerweile über 90 Prozent der jungen Menschen zwischen zwölf und 25 Jahren ein Smartphone; 99 Prozent verfügten über einen Internetzugang oder könnten auf das Internet zurückgreifen. Sorgen bereite ihr allerdings, dass der Umgang mit dem Internet vom sozialen Hintergrund der Jugendlichen abhänge. "Deshalb brauchen wir unbedingt eine Offensive in der digitalen Bildung für mehr soziale Chancengleichheit", so die SPD-Politikerin.

Detlev Hüwel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Detlev Hüwel (hüw) ist Ressortleiter für Landespolitik. zum Autorenprofil schließen