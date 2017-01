später lesen Oberhausen Spatenstich für Milliarden-Bahnprojekt Betuwe Teilen

Twittern





2017-01-20T18:52+0100 2017-01-21T08:22+0100

Auf der einen Seite liegt das Ruhrgebiet mit seiner Industrie und dem größten Binnenhafen Europas - auf der anderen Seite liegen die großen Häfen an der Nordsee. Dazwischen: die wichtigste Strecke für den Güterverkehr, die Betuwe-Linie. Der Name Betuwe ist der Inbegriff für ein Milliarden-Projekt der Bahn. In Oberhausen hat gestern der Ausbau der Bahnstrecke auf deutscher Seite mit dem ersten Spatenstich begonnen.