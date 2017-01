später lesen Düsseldorf Sponsoring von SPD-Gesprächen: Kraft wohl nie dabei Teilen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat nach eigenen Angaben weder in ihrer Amtszeit als Regierungschefin noch davor an sponsorenfinanzierten SPD-Gesprächen teilgenommen. Das teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei in einer gestern veröffentlichten Antwort auf eine CDU-Anfrage mit. Nach breiter Kritik hatte die Bundes-SPD kürzlich Sponsorengeschäfte gestoppt, bei denen Lobbyisten Termine mit SPD-Spitzenpolitikern gegen Geld buchen konnten. Die Landesminister für Verkehr und für Wirtschaft, Michael Groschek und Garrelt Duin, hatten zuvor eingeräumt, an sogenannten Vorwärts-Gesprächen ihrer Partei teilgenommen zu haben, ohne mögliches Sponsoring zu hinterfragen.