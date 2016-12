Düsseldorf: Spur führt zu Terrornetzwerk nach Tönisvorst

Ermittlerangaben zufolge unterhielt Anis Amri enge Kontakte zu einem islamistischen Terrornetzwerk mit Basis im Kreis Viersen: eine als hoch gefährlich eingestufte Organisation um den 32-jährigen Iraker Ahmad Abdulaziz Abdullah A., besser bekannt unter dem Namen "Abu Walaa". Von Thomas Reisener und Christian Schwerdtfeger

Walaa gilt als die Nummer eins des Islamismus in Deutschland und lebte mit seiner Familie in Tönisvorst. Er wurde am 8. November in der Nähe von Hildesheim festgenommen. Zeitgleich wurden auch vier seiner Komplizen festgesetzt. "Sein Ziel war es, Kämpfer an den Islamischen Staat (IS) in Syrien zu vermitteln und deren Ausreise zu organisieren", heißt es in den Akten der Landesregierung. Und weiter: "Der Iraker predigte hauptsächlich im Deutschen Islamkreis in Hildesheim und rekrutierte junge Muslime für den Dschihad."

Amri wohnte offenbar zeitweise bei dem Dortmunder Boban S., der im November gemeinsam mit Abu Walaa festgenommen wurde. Auch S. wird vorgeworfen, für den bewaffneten Dschihad geworben und sich zum IS bekannt zu haben. In dem Zusammenhang könnte Amri auch das Reisebüro eines festgenommenen IS-Chef-Ideologen und Wallaa-Anhänger in Duisburg-Rheinhausen besucht haben. Dieser war im November im Auftrag des Generalbundesanwalts ebenfalls festgenommen worden. Er steht in Verdacht, für den IS junge Männer angeworben zu haben. So soll er die beiden Jugendlichen, die den Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel im April verübt haben, rekrutiert haben. Die beiden Jugendlichen sollen vor dem Anschlag mehrfach bei ihm gewesen sein. Neben dessen Reisebüro befinden sich Räumlichkeiten, in denen er ihnen und anderen Jugendlichen Arabisch beigebracht und aus dem Koran vorgelesen haben soll. Nach Informationen unserer Redaktion überprüfen Sicherheitsbehörden, ob Amri sich möglicherweise durch die "Walaa"-Gruppe radikalisierte.

Abu Walaa selbst lebte seit 2000 in Deutschland und wurde lange vor seiner Festnahme vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Innenministerium teilte auf Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk vor knapp zwei Wochen mit: "Abu Walaa hat in der Vergangenheit zwei Modeboutiquen in Niedersachsen betrieben. Weitere Informationen zu Einkommensquellen liegen der Landesregierung nicht vor." Jäger zufolge wurde Abu Walaa 2001 als Flüchtling anerkannt. 2008 erhielt er eine sogenannte Niederlassungserlaubnis.

