Dinslaken 18-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Duisburg befuhr am vergangenen Freitag gegen 21.50 Uhr die Otto-Brenner-Straße in Richtung Innenstadt. Aus ungeklärter Ursache kam ihr Fahrzeug in Höhe der Thyssenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne.