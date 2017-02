Voerde/Duisburg: 18 Millionen Zigaretten geschmuggelt

Seit Mittwoch müssen sich ein 27-jähriger Voerder und drei andere mutmaßliche Zigarettenschmuggler vor dem Duisburger Landgericht verantworten. Sie sollen einen Steuerschaden von 3,5 Millionen Euro verursacht haben. Von Birgit Lameyer

Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Duisburger Landgerichts wird den zwischen 27 und 63 Jahre alten Angeklagten gewerbsmäßiger Schmuggel sowie Beihilfe vorgeworfen. Einer der Männer, ein 27-Jähriger aus Voerde, muss sich außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. In seinem Tresor wurde bei der Durchsuchung ein Schlagring sichergestellt.

Laut Anklage waren im Dezember 2010 rund 18 Millionen gefälschte Zigaretten unversteuert und unverzollt nach Voerde gebracht worden. Der Container aus China sei in Bremerhaven zur Verzollung angemeldet worden. In den Frachtpapieren sei der Inhalt der 860 Kartons als Schläuche für Fußbodenheizungen deklariert gewesen. Aus Voerde sollte die Schmuggelware per Lkw in die Niederlande gebracht werden. Die Zigaretten seien bereits mit gefälschten niederländischen Banderolen versehen worden. Der 63-jährige Voerder soll mit einem weiteren Angeklagten für die Logistik zuständig gewesen sein. Der Staatsanwalt sprach von einem Schaden von über zwei Millionen Euro. Auf zwei weiteren aus Russland stammenden Containern seien weitere acht Millionen Zigaretten gewesen. Dort liege der Steuerschaden bei über einer Million Euro. Die Ladung war als Wellpappe getarnt.

Zu Beginn der Beweisaufnahme wurden mehrere Kartons mit gefälschten Zigaretten geöffnet. In einem der Kartons befanden sich Zigaretten in weißer Verpackung, in einem weiteren waren gelbe Zigarettenstangen mit kyrillischer Aufschrift, in einem waren Zigaretten unter Plastikschläuchen deponiert. Außerdem waren Mobiltelefone, ein Navigationsgerät und ein Schlagring sichergestellt worden. Das Gericht hatte mit fünf Angeklagten gerechnet. Einer der Anwälte teilte allerdings überraschend mit, dass sein Mandant inzwischen gestorben ist. Ein weiterer mutmaßlicher Täter sei bereits vor längerer Zeit erschossen worden. Die Tat sei noch nicht aufgeklärt worden, so der Richter.

Der Zigarettenschmuggel soll schon über sechs Jahre zurückliegen. Bisher hatte die Wirtschatsstrafkammer keine Möglichkeit, das zu erwartende umfangreiche Verfahren mit so vielen Beteiligten durchzuführen. Neben vier Angeklagten mit sechs Anwälten, fünf Richtern sowie einer Protokollkraft und einem Vertreter der Staatsanwaltschaft waren gestern auch ein Sachverständiger, eine Vertreterin des Krefelder Hauptzollamtes und zwei Dolmetscherinnen für das Niederländische anwesend. Der Richter teilte mit, dass die Verfahrensverzögerung zugunsten der Angeklagten gewertet werden müsse. Die Anklage sei bereits 2013 bei der Wirtschaftsstrafkammer eingegangen. Aufgrund dringenderer Termine und Überlastung des Gerichts hatte das Verfahren mehrfach verschoben werden müssen. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.

