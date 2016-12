Voerde: 66-Jähriger soll Polizisten bedroht haben

Vor dem Landgericht wehrt sich ein Voerder gegen seine Verurteilung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Von Birgit Lameyer

Ein Mann aus Voerde soll Polizisten beleidigt, bedroht und sich ihren Anweisungen widersetzt haben. Er kam vor Gericht und wurde verurteilt. Vor der Berufungskammer in Duisburg wehrt er sich nun gegen seine Verurteilung wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

In erster Instanz war gegen ihn eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verhängt worden. Der 66-Jährige fühlt sich allerdings zu Unrecht bestraft. Er gibt an, er sei er sei von den Beamten grundlos und unverhältnismäßig grob angegangen worden. Dabei hatte er eigentlich nur helfen wollen. Er selber hatte im September vergangenen Jahres die Polizei gerufen, damit die sich um eine orientierungslose Frau kümmert. Die Seniorin sei ihm an dem Abend aus einem Waldstück am Friedhof entgegengekommen, wie er berichtete. Als die Polizeibeamten und weitere Personen kamen, habe er gehen wollen. Einer der Beamten soll dann grundlos behauptet haben, dass der Angeklagte ihn geschlagen habe. Dann sei es zur Auseinandersetzung gekommen. Durch die grobe Behandlung habe er eine Knieverletzung davongetragen, die Handgelenke schmerzten, auch Hautabschürfungen habe es gegeben. "Ich hatte auch sehr starke Schmerzen", führte der Voerder aus. Einen Grund für die grobe Behandlung habe er den Beamten nicht gegeben.

Das sah ein Zeuge anders. Der Enkel der Rentnerin war am Abend von einem Nachbarn seiner Großmutter verständigt worden. Der teilte ihm mit, dass man die vermisste Frau an einem Friedhof gefunden habe. Die beiden Männer fuhren mit Fahrrädern zum Kommunalfriedhof. Als sie dort eintrafen, sei schon ein Streifenwagen vor Ort gewesen. Allerdings stellte sich heraus, dass die Frau am Soldatenfriedhof wartete. Dort kamen die Radfahrer vor den Beamten an. Er habe seine Oma auf der Bank sitzen sehen, neben ihr der Angeklagte. Der sei aufgestanden, um ihn zu begrüßen. Er selber habe sich vorgestellt und ihm dafür gedankt, dass er die Polizei gerufen hatte. Danach sei alles sehr merkwürdig verlaufen. Der Mann habe eine Alkoholfahne gehabt und sich ihm in den Weg gestellt. "Er wollte mich einfach nicht zu meiner Oma lassen", schilderte der Zeuge seinen Eindruck. . Erklären könne er sich das nicht. Kurz darauf sei ein Polizeibeamter gekommen, auf den der 66-Jährige zulief. Auch diesen habe er aufhalten wollen, sich aggressiv verhalten und sogar gedroht. Der Beamte habe sich alle Mühe gegeben, zu deeskalieren. "Ich weiß noch, dass mich gewundert habe, wie ruhig die geblieben sind", sagte der Zeuge über das Verhalten der Beamten. Die hätten keinesfalls angegriffen, sondern seien vor dem 66-Jährigen zurückgewichen. Dann kümmerte er sich um seine Oma, einige Zeit später habe der Angeklagte schon fixiert am Boden gelegen. "Der hat sich überhaupt nicht mehr beruhigen lassen."

Die Polizisten hatten berichtet, dass der Voerder sie wüst beschimpft und aufgefordert habe zu verschwinden. Ein weiterer Zeuge will beobachtet haben, dass ein Beamter den 66-Jährigen am Oberarm festhielt und auch auf mehrfache Aufforderung nicht losließ. Dann habe es ein Gerangel gegeben.

Der Voerder hatte zur Tatzeit knapp 1,2 Promille Alkohol im Blut. Die ärztliche Untersuchung ergab, dass er bei klarem Bewusstsein war und deutlich sprach. Die Stimmung sei gereizt und sein Verhalten aggressiv gewesen. Widerstand gegen Polizeibeamte kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

Quelle: RP