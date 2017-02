später lesen Dinslaken 81-Jähriger stirbt nach Unfall Teilen

2017-02-02

Am vergangenen Montag war in Dinslaken ein Rentner auf seinem Pedelec von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Am Mittwoch starb er im Krankenhaus.