Voerde: Ältere im Brandfall besonders gefährdet

Dirk Bosserhoff, Leiter der Voerder Wehr, sprach beim ökumenischen Frühstück in Friedrichsfeld über die Vermeidung von Feuern und das richtige Verhalten im Ernstfall. Vernetzte Rauchmelder können im Ernstfalle Leben retten. Von Florian Langhoff

Zum "Ökumenischen Frühstück" in Friedrichsfeld hatten die Organisatoren einen besonderen Redner für einen Vortrag eingeladen. Dirk Bosserhoff, der bei der Dinslakener Feuerwehr unter anderem für die Themen vorbeugender Brandschutz und Brandschau zuständig und in seiner Heimatstadt Voerde Chef der Feuerwehr ist, sprach im Evangelischen Gemeindezentrum über die Verhütung von Bränden und das richtige Verhalten im Ernstfall. Das sei für ältere Menschen besonders wichtig: "Senioren haben im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ein doppelt so hohes Risiko, Opfer eines Brandes zu werden", stellt Bosserhoff fest.

Das liege an verschiedenen Faktoren: Zum einen wohnen 95 Prozent der Senioren selbstständig in Privathaushalten, mehr als 60 Prozent aller Frauen über 75 ganz alleine. Zum anderen haben ältere Menschen oft eine schlechtere Sinneswahrnehmung als Jüngere und sind nicht mehr so mobil, so dass sie Gefahrensituationen später erkennen und weniger gut aus ihnen entkommen können. "Bei der Vorbeugung von Bränden sind bei älteren Menschen auch die Angehörigen gefragt", führte Bosserhoff weiter aus.

So könne man zum Beispiel vernetzte Brandmelder in Wohnungen anbringen, die nicht nur die Bewohner, sondern auch deren Angehörige informierten, wenn es zu einem Brand komme. Aus den Reihen der Frühstücksgäste kam die Frage, wo man Rauchmelder denn anbringen soll. "Auf jeden Fall in den Schlafzimmern und Fluren, aber nicht in der Küche", sagte Bosserhoff. Auch im Badezimmer müsse kein Rauchmelder vorhanden sein. Ein optimaler Schutz sei gewährleistet, wenn in allen anderen Räumen Brandmelder angebracht sind.

Eine kleine Diskussion entwickelte sich darüber, ob man seine Haustür abschließen soll oder nicht. Bosserhoff sprach sich klar dagegen aus. "In Mehrfamilienhäusern ist das ohnehin nicht erlaubt. Und fürs Eigenheim sollten sie damit rechnen, dass sie im Brandfall nicht unbedingt schnell ihre Schlüssel finden", erklärte der Leiter der Voerder Wehr. Es gebe allerdings spezielle Sicherheitsverriegelungen, die ein schnelles Öffnen der Türe von innen auch ohne Schlüssel erlauben: "Wir kommen als Feuerwehr überall rein. Wir möchten allerdings, dass sie im Ernstfall auch möglichst schnell aus dem Haus kommen."

Um allgemein für mehr Sicherheit im Haus zu sorgen und Bränden vorzubeugen, hatte Bosserhoff einige Tipps parat. So solle man echte Kerzen am Tannenbaum vermeiden, erklärte der Feuerwehrmann und zeigte ein Video, das den Brand eines Weihnachtsbaums simuliert: In fünf Sekunden steht der ganze Baum in Flammen, in weniger als 30 Sekunden hat sich der Raum in ein flammendes Inferno verwandelt. "Da bringt es auch nichts, wenn sie einen Eimer Wasser neben dem Baum stehen haben", erklärte Bosserhoff. Ansonsten solle man tunlichst vermeiden, Elektrokabel selbst zu flicken oder Mehrfachsteckdosen zu überlasten. "Das führt immer wieder zu Bränden, weil sich die Kabel aufheizen." Zudem sollten die Rettungswege im Haus gut passierbar sein. Ein im Weg stehender Kinderwagen kann im Ernstfall Menschen an der Flucht und die Feuerwehrleute beim Einsatz behindern. Letzteres gilt auch für Autos, die in Feuerwehrzufahrten geparkt sind. "Es gibt keinen größeren Stress für uns Feuerwehrleute, als wegen solcher Sachen nicht zu einem Einsatzort zu kommen, wo es vielleicht um Menschenleben geht", so Bosserhoff.

