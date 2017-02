Voerde: Alice und Arthur Dahl feiern ihre Eiserne Hochzeit

Arthur und Alice Dahl (beide 86) sind einen weiten gemeinsamen Weg gegangen. Er hat beide unter schweren Bedingungen aus Ostpreußen ins beschauliche Voerde gebracht, wo sie heute im Kreise ihrer Familie ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Alice Dahl war noch ein Kind, als ihre Mutter mit den Geschwistern in den Westen floh. Sie selber durfte nicht mit, musste erst ihr Pflichtjahr ableisten, dann kamen die Russen, für die sie arbeiten musste, schließlich nach dem Krieg die Polen. Erst 1947 konnte sie mit Bekannten fliehen. "Es war schlimm", sagt sie in der Erinnerung daran. Auch ihr späterer Mann, Arthur Dahl, floh vor den Russen und gelangten ach Essen. Dort lernten sich die beiden 1949 kennen. 1952 wurde geheiratet, schon bald stellte sich Nachwuchs ein. Acht Kinder hat das Paar, sieben Enkelkinder und vier Urenkel. Von Essen aus verschlug es die "Großfamilie" zuerst nach Hünxe, wo sie 34 Jahre lang lebten und arbeiteten, dann schließlich nach Voerde. "Hier leben wir nun schon 16 Jahre lang", erzählt Alice Dahl. Und wie ist das so, 65 Jahre lang verheiratet zu sein? "Manchmal leichter, manchmal schwerer. Mit acht Kindern war es schon schwieriger, da war immer was los." Missen möchte sie die 65 Jahre an der Seite ihres Mannes jedoch nicht.

Quelle: RP