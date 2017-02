Voerde: Ausleihen in der Stadtbibliothek Voerde auf über 111.000 gestiegen

Leiterin Elke Krüger berichtete im Kultur- und Sportausschuss über die Aktivitäten der Einrichtung in 2016 und wartete mit Zahlen und Fakten auf. Von Heinz Schild

Seit dem Jahr 2013 konnte die Stadtbibliothek Voerde ihre Ausleihzahlen jeweils steigern. Dies gelang der Einrichtung, die sich an der Straße Im Ostefeld 22 befindet, auch im vergangenen Jahr. Die Ausleihen stiegen im Vergleich zu 2015 um 2,56 Prozent und kletterten auf exakt 111.189. Dies berichtete Bibliotheksleiterin Elke Krüger gestern Abend den Mitgliedern des Kultur- und Sportausschusses in deren Sitzung. Gezählt wurden im Berichtsjahr 2016 gebau 22.597 Besucher, was einem rechnerischen Schnitt von 91 Besuchern pro Öffnungstag entspricht, so Krüger. Aktuell verfügt die Stadtbibliothek über 26.315 Medieneinheiten. Der Anteil der Bücher macht etwa 60 Prozent aus, die verbleibenden 40 Prozent sind multimediale Medien.

Das Gros der Bibliotheksnutzer stellen mit 44 Prozent die Kinder im Alter bis 12 Jahre. Der Anteil der Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren liegt bei neun Prozent, die 20- bis 59-Jährigen machen 34 Prozent aus. Der Anteil der Nutzer ab 60 liegt bei 13 Prozent, wie die Statistik weiter ausweist. Im Berichtsjahr führte die Stadtbibliothek 159 Veranstaltungen durch, so fanden 85 Aktionen für Kindergartenkinder statt, 55 für Schulkinder der ersten bis sechsten Klassen, 12 für Flüchtlingen sowie sieben weitere Veranstaltungen. Nicht eingerechnet sind die Vorlesestunden in den Kindertagesstätten. Der Schwerpunkt der Aktionen der Bibliothek richtet sich an die Kita- und Grundschulkinder, wobei die Leseförderung an erster Stelle steht. Neu waren im vergangenen Jahr die speziellen Angebote für Flüchtlinge und deren ehrenamtliche Betreuer, denen die Nutzungsmöglichkeiten vorgestellt wurden. Die multimediale Lernwelt soll helfen, die Integration der Flüchtlinge zu erleichtern und dazu beitragen, Sprachbarrieren abzubauen. Dafür stehen in der Stadtbibliothek drei PC und sechs Laptops zur Verfügung. Außerdem gibt es dort viele neue Medien zum Thema Deutsch als Fremdsprache.

Inzwischen verfügt die Einrichtung auch über WLAN sowie schnelles Internet, was von den Voerdern nach Aussage von Elke Krüger stark genutzt wird. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Schüler mittels einer App durch die Bibliothek geführt werden. Gearbeitet wird weiterhin an der Profilierung der Einrichtung als Lern- und Aufenthaltsort.

Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, die Onleihe einzuführen, also die digitale Ausleihe von E-Books, von elektronischen Büchern. Dies wird dadurch erleichtert, dass seit Beginn des Jahres eine ausgebildete Fachkraft für diesen Bereich zum Team der Bibliothek gehört.

