Dinslaken.: Bettenfachgeschäft zieht ins "Bügeleisen"

Im Februar eröffnet Olaf Kiepke am Kreisverkehr das Fachgeschäft "cubiculum". Von Rita Meesters

Dass sich im so genannten Bügeleisenhaus am Kreisverkehr vor dem Stadtpark etwas tut, ist nicht zu übersehen. Seit einigen Tagen verkünden die Hinweise auf den Schaufenstern nun, wer der neue Mieter in dem markanten Altbau, der unter anderen einst das "Wall"-Kaufhaus beherbergte, sein wird: Das Bettenfachgeschäft "cubiculum" soll am 3. Februar die Türen öffnen. Damit seine Kunden auf jeden Fall richtig liegen, bietet Geschäftsführer Olaf Kiepke ihnen spezielle Analysen und Messverfahren an.

Der Oberhausener ist auf der Suche nach einem passenden Standort mit Hilfe der städtischen Wirtschaftsförderung in Dinslaken am Kreisverkehr fündig geworden. Aufgrund der Größe und der Entwicklung der Stadt habe das Unternehmen sich für das Ladenlokal entschieden, sagt Kiepke. Auch Firmengründer Dirk Fischer aus Leverkusen lobt den neuen Standort am Niederrhein: "Die Strukturen hier sind richtig schön, mit vielen Fachgeschäften". Weitere Standorte gibt es in Düsseldorf, Hilden und Leverkusen.

Für Olaf Kiepke ist die Bettenbranche kein Neuland: Seit über 20 Jahren ist er in der Bettenindustrie beruflich aktiv, hat selber Matratzen für große Ketten mit entwickelt und vertrieben. Derzeit wird das 313 Quadratmeter große Ladenlokal, in dem zuletzt ein Solarium untergebracht war, rundum renoviert. Bis zur Eröffnung am 3. Februar soll hier eine hochwertige Atmosphäre entstehen, versichert Fischer. Die Preisstruktur werde aber auch günstigere Angebote umfassen.

Auf die richtige Beratung will Olaf Kiepke den Schwerpunkt legen. Ob zum Beispiel Taschenfederkern oder Schaum die bessere Matratzen-Wahl ist, lasse sich nicht pauschal sagen. Denn: "Was für den einen gut ist, kann für den anderen falsch sein."

Daher will er Kunden eine genaue Bedarfsanalyse bieten - per Fragebogen, aber auch durch eine Vermessung der Körperproportionen und spezielle Messbetten, so dass ersichtlich wird, ob Matratze und Lattenrost zum Kunden passen. Für die Messung, die etwa 60 Minuten dauert, werden 59 Euro erhoben, doch der Betrag werde bei der Anschaffung einer Matratze wieder verrechnet, erklärt Kiepke. Schließlich sei für diese Analyse einiges an Equipment notwendig.

Das Angebot des Fachgeschäftes rund um das Bett umfasst auch die Anlieferung und Installation von Bettsystemen. Die Öffnungszeiten werden montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr sein. Informationen gibt's auch auf der Homepage unter cubiculum.de/dinslaken.

