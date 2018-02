In Voerde sind am Samstagmittag, 24. Februar 2018, zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein Mann schwer. Der Mann war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

