Dinslaken: Blick ins Herzstück der Bergbau-Kolonie

Das Ledigenheim in Lohberg öffnete einmal mehr seine Türen für interessierte Bürger.

Das dreigeschossige Ledigenheim ist das wohl markanteste und flächenmäßig größte Gebäude Lohbergs. Seit 100 Jahren bildet der Ziegelbau das Herzstück der ehemaligen Bergbau-Kolonie. In dieser Zeit hat sich im und um das Ledigenheim viel verändert. Nur noch der Name erinnert daran, dass hier einmal bis zu 580 ledige Bergarbeiter leben konnten. Längst sind Gewerbetreibende in die Räumlichkeiten eingezogen, das Ledigenheim ist zu einem kulturellen Zentrum gewachsen, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist.

Damit die wechselhafte Geschichte des Gebäudes nicht in Vergessenheit gerät, beherbergt das Ledigenheim seit September 2014 das Dokumentations- und Informationszentrum Ledigenheime (DIZeum). Hier wird das Leben im ehemaligen "Bullenkloster" anschaulich aufbereitet. Bei einer Führung durch das 6400 Quadratmeter umfassende Gebäude konnten sich Interessierte am vergangenen Sonntag zum einen ein Bild von der 100-jährigen Geschichte des Ledigenheims machen. Zum anderen erläuterte Janet Rauch von der Stiftung Ledigenheim Dinslaken-Lohberg, welche Bedeutung den Räumlichkeiten heute zukommt.

Entscheidend bei der heutigen Nutzung der Räumlichkeiten sei der Spagat zwischen Gewerbe und Erhaltung der Bausubstanz: "Dieses Haus hier ist ein Denkmal", erklärte Rauch. Bei der aufwendigen Sanierung sei es deshalb wichtig gewesen, so nah wie möglich am Original zu bleiben: "Die Grundstruktur des Hauses ist geblieben." Beispielhaft konnten sich die Besucher von Walburga Wüster die Räumlichkeiten der ProZent GmbH zeigen lassen. Die Tochtergesellschaft der Stadt Dinslaken, deren Geschäftsführerin Frau Wüster ist, ist unter anderem mit der Sanierung von Schulgebäuden betraut und hat ihren Sitz im Ledigenheim. Der Flur, der früher Treppenhaus und Wohnstuben verband, ist heute ein Konferenzraum. Und wo bis in die 1960er Jahre Bergmänner ihre Nächte verbrachten, sitzen heute tagsüber Architekten und "plotten" ihre Ideen.

Doch wie haben die Bergmänner hier gelebt? Wie hat es in den Stuben ausgesehen? Einen Eindruck davon kann man im DIZeum bekommen. Originalgetreu ist hier eine Wohnstube nachgestellt: Vier stabile Krankenhausbetten, zwei massive Holzschränke, ein Tischchen in der Mitte des Raumes, ein paar Requisiten aus den 1920er Jahren, keine Tapete - stattdessen gerollter Putz an den Wänden. "Das Leben hier im Ledigenheim war nicht immer einfach", erklärt Silvo Magerl, Sprecher des Freundeskreis DIZeum und früher selbst als Obersteiger unter Tage. Er erinnert an die Unruhen, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu blutigen Auseinandersetzungen in Lohberg führten.

Das Museum, das neben Schautafeln, Vitrinen und einem Zeitzeugenkino auch einen bergmännischen Türstock präsentiert, vereint einen Teil der Geschichte von Leidgenheim, Kolonie Lohberg und Bergbau im Ruhrgebiet. Silvo Magerl liegen der Freundeskreis und die ehrenamtliche Arbeit im ehemaligen "Bullenkloster" am Herzen. "Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers", sagt er.

Das DIZeum ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

(D.K.)