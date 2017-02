später lesen Theater Burghofbühne zeigt "Tintenherz" FOTO: LTB FOTO: LTB 2017-02-15T18:09+0100 2017-02-16T00:00+0100

Cornelia Funke hat mit "Tintenherz" eine bezaubernde Liebeserklärung an das Medium Buch erschaffen. Die Bühnenfassung entführt in eine sagenhafte Fantasiewelt, in der Figuren aus Büchern herausgelesen und zum Leben erweckt werden.