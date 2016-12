Was Jungpolitiker vom neuen Jahr erwarten Patrick Voss (Grüne): Chance auf Abgeordnetensitz im Bundestag

18 Jahre alter Dinslakener hat den Wahlkreis von Bärbel Höhn übernommen. Vielleicht geht es für ihn nach dem Abitur nach Berlin. Von Heinz Schild

Noch drückt Patrick Voss die Schulbank. Im nächsten Jahr wird er sein Abitur am Gymnasium im Gustav-Heinemann-Zentrum im Hiesfeld bauen. Und dann beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt, der ihn möglicherweise nach Berlin führen wird. Denn der 18-jährige Dinslakener ist Direktkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 im Wahlkreis 117 (Oberhausen - Wesel III) und tritt damit auch in seiner Heimatstadt Dinslaken an. Auf der Landesliste seiner Partei für die Bundestagswahl steht er auf Platz 26 und hat damit "gute Aussichten, bei einem starken Ergebnis der Grünen, in den Bundestag einzuziehen", wie er selbst sagt. Das neue Jahr wird für den Jungpolitiker also spannend und arbeitsreich - dies in mehrfacher Hinsicht.

"Ich muss mir keine Sorgen machen, mein Abi nicht zu schaffen", ist der Hiesfelder Gymnasiast zuversichtlich. Aber natürlich muss für die Klausuren und Prüfungen etwas getan werden. Im neuen Jahr stehen zudem mit den Landtags- und Bundestagswahlen gleich zwei Wahlkämpfe an. "Die Planung läuft, das wird alles sehr intensiv, wir wollen schließlich sehr gute grüne Ergebnisse erzielen", sagt Voss. Er weiß, dass er sich im Wahlkampf auf ein starkes Team vor Ort verlassen kann. Wichtig sei, Termine gut zu organisieren und strukturiert zu arbeiten, um das Pensum zu schaffen. Auf Bundesebene ist ein Regierungswechsel das erklärte Ziel, im Land wollen die Grünen weiter mitregieren. Ganz begeistert ist der 18-Jährige, dass er den Wahlkreis von Bärbel Höhn übernommen hat, einem politischen Urgestein seiner Partei. "Das sind natürlich riesige Fußstapfen, die sie hinterlässt. Sie ist nicht ersetzbar. Für mich ist es eine große Ehre, im Wahlkreis von Bärbel Höhn anzutreten, ihr Nachfolger zu sein." Und das mit 18 Jahren - viel früher wäre dies zeittechnisch gar nicht gegangen, da der Dinslakener erst Anfang Oktober seinen 18. Geburtstag feierte.

Gute Chancen rechnet Patrick Voss seiner Partei und sich bei den Bundestagswahlen aus. "Viele Menschen sind mit der großen Koalition unzufrieden. Vieles läuft im Land schief. Der Umweltschutz wird vernachlässigt und untergraben. Die soziale Spaltung schreitet voran. Wir haben zwar weniger Arbeitslose, aber viele Menschen leben in relativer Armut", benennt Patrick Voss einige Gründe für den von ihm erhofften Regierungswechsel. Sorgen bereitet ihm der Zuspruch, den die AfD erlebt, dies führt er auch darauf zurück, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der Bundesregierung und ihrer Politik. Die Grünen stehen nach seiner Überzeugung für Wechsel, Wandel und Innovation, die Volksparteien hätten sich von den Wählern entfernt.

Eines seiner politischen Schwerpunktthemen ist Verkehr und Mobilität, damit hat er bereits den ersten Preis in einen Wettbewerb gewonnen, in dem es um die Infrastruktur 2030 und die Mobilität von morgen ging. "Verkehr ist ein wichtiges soziales Thema, denn wer nicht mobil ist, kann nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen", sagt Patrick Voss. Er plädiert für Mobilitätskonzepte, die durch einen starken Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) geprägt sind.

Natürlich beschäftigt der 18-Jährige sich auch mit den lokalpolitischen Themen in Dinslaken. So macht er sich beispielsweise dafür stark, den Freibad-Standort Hiesfeld zu erhalten. Hiesfeld als Stadtteil dürfe nicht vernachlässig werden, das dortige Freibad sei nicht nur für Hiesfeld von Bedeutung. Eine Zentralisierung der Bäder-Infrastruktur am DINamare betrachtet Voss als nicht förderlich. Auch spricht er sich dafür aus, den Bahnhofsplatz als Verkehrsknotenpunkt attraktiver zu gestalten.

Privat wünscht sich der 18-Jährige für das neue Jahr, dass die Gesellschaft in Deutschland nicht weiter gespalten wird, mehr zusammenwächst, dass das Verständnis für andere Menschen zunimmt.

Patrick Voss ist seit 2013 Mitglied der Grünen Jugend und trat 2014 der Partei Bündnis 90/Die Grünen bei. Schnell hat er politische Karriere gemacht. Inzwischen ist er Sprecher des Dinslakener Parteivorstandes und gehört dem Kreisvorstand der Grünen an. Zudem ist er Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität und Verkehr NRW.

Quelle: RP