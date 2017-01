Dinslaken: Chancen auf Neubau der Lichtburg steigen wieder

Am 17. Januar ist es soweit: Dann treffen sich die Betreiberinnen des Kinos und die Stadt mit Investoren, einem Bauunternehmen und Beratern. Denn möglicherweise gibt es doch noch Hoffnung für die Lichtburg.

Das mit der achten Episode der Star Wars-Staffel wird eng. Denn die kommt am 15. Dezember 2017 in die Kinos - und sollte im Lichtburg-Neubau an der Feuerwache gezeigt werden. Das war jedenfalls die Planung von Lichtburg-Chefin Heidrun Grießer und ihrer Tochter Heike - bis im Sommer vergangenen Jahres urplötzlich der Investor, ein Unternehmen aus Xanten, absprang. Nun scheint es wieder einen Lichtblick am Ende des Tunnels zu geben: Möglicherweise ist ein neuer Investor gefunden.

Am Dienstag, 17. Januar, ist ein Treffen geplant, an dem neben den beiden Grießers auch eine Investorengruppe aus Berlin, ein Bauunternehmen, die Beratungsfirma Consulthies sowie Dinslakens Bürgermeister Dr. Michael Heidinger und Planungsdezernent Dr. Thomas Palotz teilnehmen. Es ist bereits der zweite Termin dieser Art, der erste fand im Herbst statt. Die Stadt Dinslaken hat große Hoffnung, dass die Fläche weiterentwickelt wird. Positiv aufgenommen habe man in der Stadtverwaltung, dass die Berliner Investoren sich laut Palotz sowohl eine Gesamtentwicklung als auch eine Entwicklung nur des Kino-Neubaus vorstellen können. Vor allem eine "Gesamtentwicklung des Standorts an der Otto-Brenner-Straße" werde favorisiert, so Dr. Thomas Palotz. Wobei die Stadt hierbei nicht das Heft in der Hand hat. Dinslaken stelle das Grundstück und schaffe das Planungsrecht. Alles andere liege in den Händen der anderen Beteiligten und hänge von der Frage ab, ob sich ein Ankermieter finde. Palotz könnte sich an der Stelle einen Dienstleister oder Handel vorstellen. Allerdings müsste es sich bei dem Angebot um ein nicht-innenstadtrelevantes Sortiment handeln. Laut der Sortimentsliste, die im Rahmen des Dinslakener Einzelhandelskonzepts 2014 beschlossen wurde, sind das unter anderem Baumarkt- oder Gartenartikel, Kfz-Zubehör, Möbel und Matratzen und ähnliches.

Ursprünglich, im Jahr 2013, war ein Kino-Neubau mit sieben Sälen geplant. Dann sprang die Stadt mit auf: Auf dem Areal an der Hans-Böckler-Straße/Otto-Brenner-Straße (alte Feuerwache hin zur Karlstraße) könne ein Ensemble entstehen, in dem nicht nur ein neues Kino mit sechs Sälen untergebracht ist, sondern auch ein neues Technisches Rathaus. Danach folgten mehrere Rückschläge. So kam etwa die Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe als potenzieller Geldgeber für das Kinoprojekt ins Straucheln, zuletzt sprang das Unternehmen aus Xanten ab. Ende 2015 dann änderte die Stadt Dinslaken ihre Pläne: Sie verabschiedete sich von der Idee, für einen zehn Millionen Euro teuren Neubau fürs Technische Rathaus und verlängerte den Mietvertrag für den ehemaligen Glaspalast für 20 Jahre

Dennoch ließen die Kino-Betreiberinnen den Kopf nicht hängen, bereiteten sich vor, führten weitere Gespräche. Vielleicht wird's ja was mit der neunten Star Wars-Episode.

(aha)