Dinslaken: Denkmal-Rätsel im Park ist gelöst

Steinmetzmeister Dietrich Alexander Meinardus schuf Steele im Rathauspark.

Die Steele im Rathauspark zur Erinnerung an getötete Bergleute stammt von Steinmetzmeister Dietrich Alexander Meinardus, seinerzeit Gewerbeschullehrer in Düsseldorf. Unterstützt wurde der 1965 verstorbene Spross einer Familie von Steinmetzen durch den ebenfalls in Düsseldorf ansässigen Bildhauer Wilhelm Hanebal, der bis 1982 lebte. Herausgefunden hat das im Wesentlichen das Landesarchiv in Duisburg.

Die Archivare wurden durch einen Bericht der Stadtpressestelle auf die Sache aufmerksam. Weitere Erkenntnisse ergeben sich aus einem 1965 herausgegebenen Heft zum 75-jährigen Bestehen des Knappenvereins Lohberg. Museumsleiter Dr. Peter Theißen, der die Angelegenheit ins Rollen brachte, bekam das Heft kürzlich von Elisabeth Vengels, die unter ihrem Mädchennamen Maas bekannt ist.

Ende der 1950er Jahre suchten die Mitglieder des Vereins nach einer würdigen Möglichkeit, ihrer verstorbenen Kameraden zu gedenken. Aus Kostengründen sollte es zunächst lediglich ein besonders großer Feldstein sein. Als sich dafür kein Standort finden ließ, machte sich ein Vereinsmitglied, das auch Mitglied im Kreistag war, stark für ein wirkliches Ehrenmal. Die Idee fand damals in Kreistag, Stadtverwaltung sowie bei den Leitungen der Zechen Walsum und Lohberg Zustimmung. Man gründete einen Denkmalausschuss und schrieb einen Wettbewerb aus.

Es setzte sich der Entwurf des Steinmetzmeisters Dietrich Alexander Meinardus durch. Der führte in vierter Generation eine Bildhauer- und Steinmetzwerkstatt in Düsseldorf. Der Schöpfer der Skulptur hatte in der Werkstatt seines Vaters eine Lehre absolviert und 1930 die Meisterprüfung bestanden. Drei Jahre danach wurde er als Lehrer an der Gewerbeschule in Düsseldorf angestellt. Neben seiner Lehrtätigkeit führte er bis zu seinem Tod 1965 den Familienbetrieb weiter. Nach 1945 arbeitete er mit dem in Düsseldorf lebenden Bildhauer Wilhelm Hanebal (1905-1982) zusammen, der ihn auch bei der Verwirklichung und dem Aufbau der Steele unterstützte.

Beim Bearbeiten des ersten großen Basaltblocks von 20 Tonnen Gewicht stellte sich heraus, dass dieser einen großen inneren Riss hatte und sich zur Anfertigung der Skulptur nicht eignete. Die Suche nach einem einwandfreien Stein gleicher Größe blieb erfolglos. Schließlich wurde die Skulptur aus zwei übereinander angeordneten Steinen erarbeitet. Die Steele wurde am 5. Mai 1965 vor dem damaligen Kreishaus, dem heutigen Rathaus, aufgestellt. Am 8. Mai 1965 wurde das Ehrenmal der Öffentlichkeit übergeben. Meinardus konnte an dem Festakt nicht teilnehmen, weil er schwer erkrankt war und noch im selben Jahr starb. Es wird überlegt, das Ehrenmal kenntlich zu machen und an die Künstler zu erinnern. Die Steele soll eventuell in den Skulpturenweg einbezogen werden.

