Dinslaken: Die Jecken von Rot-Weiß starten durch

"KG Alt-Walsum wieder boven drop"": Zum ersten Mal gibt es eine Kostümparty im Johanniter.

Es wird fleißig geprobt, organisiert und gewerkelt. Die KG Rot-Weiß Alt-Walsum steht in den Startlöchern und ist bestens vorbereitet für die fünfte Jahreszeit. Unter den wachsamen Augen des amtierenden Prinzenpaares Brandon I. und Prinzessin Jenny I. wird in diesen Tagen allerhand organisiert und die Interpreten gehen ins Detail der Vorbereitungen, um für ihre Darbietungen zu den feierlichen Prunksitzungen gerüstet zu sein. Die Karnevalsgesellschaft lockt jedes Jahr rund 2000 Besucherinnen und Besucher zu ihren Veranstaltungen in die Stadthalle Walsum und in den Johannitersaal. Die Alt-Walsumer blicken dabei auf eine über 165-jährige Karnevalstradition zurück. Den Gästen wird Jahr für Jahr ehrlicher, selbst gemachter und überaus professioneller Karneval geboten, mit einem bunten Mix aus Showtänzen, Musik, Parodien und Büttenreden. Attacken auf das Zwerchfell sind garantiert.

Unter dem Motto "KG Alt-Walsum wieder boven drop" regiert das neue Prinzenpaar die Walsumer Karnevalisten. Prinz Brandon I. (21 Jahre) heißt mit bürgerlichen Namen Woolley und ist kein Unbekannter im Walsumer Karneval. Er ist bereits seit einigen Jahren Mitglied der Alt-Walsumer Ehrengarde und der Tanzgarde. Prinz Brandon wurde in Südafrika (Rustenburg) geboren ist aber in Alt-Walsum aufgewachsen. Seine Hobbies sind der Karneval, der Schützenverein und der MSV, beruflich ist er als Steinmetz in Meiderich tätig.

An seiner Seite regiert in diesem Jahr Prinzessin Jenny I. Sie ist 30 Jahre jung, heißt mit bürgerlichen Namen Münzer und ist die Stiefschwester ihres Prinzen Brandon. Sie ist Grundschullehrerin in Oberhausen, in Walsum geboren und in Alt-Walsum aufgewachsen. Ihre Hobbies sind das Tanzen und das Ski- und Snowboardfahren. Auch Sie gehört mittlerweile zum Inventar des dörpschen Karnevals. Sie ist seit sieben Jahren Mitglied der Showtanzgruppe "Girls II Men" und seit vier Jahren trainiert sie auch die Truppe. Die Motivation die Regentschaft zu übernehmen ging von ihr aus. Sie fragte Brandon und er zögerte nicht und sagte umgehend zu. Das Tanzmariechen Mille, Melissa Meyer (27), startet bereits in ihr fünftes Jahr und komplettiert damit das neue Dreigestirn. Sie wird die beiden durch die Session begleiten und mit ihren Darbietungen, zusammen mit der jungen Tanzgarde erfreuen. Die Alt-Walsumer Ehrengarde hört auch in diesem Jahr wieder auf die Kommandos von Emanuel Mackenbach.

Die Veranstaltungen der KG sind so gut wie ausverkauft, vereinzelt sind aber noch Tickets erhältlich. Zum ersten Mal wird die Karnevalsgesellschaft auch eine Kostümparty im Johanniter ausrichten, als alternatives Programm zu den klassischen Prunk-Gala-Sitzungen. Die Musik soll dabei im Vordergrund stehen, daher wird auf Wortbeiträge verzichtet und die Veranstaltung wird den Namen "Karnevalsgaudi Rot-Weiß" tragen. Das Event findet am 24. Februar statt.

Die Premiere der Gala-Sitzungen geht am Samstag, 28. Januar, in der Stadthalle Walsum über die Bühne. Die weiteren Sitzungen im Veranstaltungskalender der Stadthalle sind am Samstag, 4. und 11. Februar.

Am 25. Februar wollen die Narren dann den Festsaal bei Opgen-Rheins "Zum Johanniter" in Alt-Walsum zum Kochen bringen. Die Eintrittskarten für die Veranstaltungen sind im Vorverkauf bei Uli Buschmann unter der Telefonnummer 0203 490918, in der Buchhandlung Lesenswert an der Friedrich-Ebert-Straße 128 in Walsum (Telefon 0203 5783160) sowie bei den Aktiven der KG erhältlich.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.walsumer-karneval.de

Quelle: RP