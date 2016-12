Dinslaken/Voerde/Hünxe: Dinslaken-Geschenke sind gefragt

So mancher Bürger bekennt sich gerne zu seiner Heimat und dokumentiert seine Verbundenheit, indem er Produkte kauft, auf denen der Name seiner Stadt oder Gemeinde steht. Dinslakener haben es da leichter als Voerder und Hünxer. Von Heinz Schild

Das Angebot an Stadt-Artikeln, die mit Dinslaken verbunden sind und sich auch noch prima als ein kleines Weihnachtsgeschenk oder nettes Mitbringsel für Freuende eignen, hat in der Vergangenheit ständig zugenommen. Von diesem reichhaltigen Angebot können die Voerder und Hünxer gegenwärtig nur träumen. Die Gemeinde Hünxe bietet in ihrem Bürgerbüro den Anstecker "Hünxe ist bunt" an. Er hat die Form eines Lindenblatts, so Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth, kostet zwei Euro und lässt sich beispielsweise gut am Sakko tragen. Die Nachbarstadt Voerde punktet mit ihrer Einkaufstasche, die als Hauptmotiv das Wasserschloss zeigt und für 1,50 Euro in Mitgliedsgeschäften der vier Werbegemeinschaften in Voerde erhältlich ist.

In Dinslaken gibt es inzwischen mehrere Geschäfte und Orte, wo Stadt-Produkte erhältlich sind, wie Gesa Scholten, von der städtischen Wirtschaftsförderung berichtete. So im Bürgerbüro, im Museum Voswinckelshof, in den Buchhandlungen Thalia in der Innenstadt und Kaleidoskop in Hiefeld, bei Foto Wolff an der Bahnstraße, im Art Inn Hotel am Bahnhof und bei Jonkmanns an der Augustastraße. Schmackhafte Spezialitäten führen auch Tee Gschwendner an der Neustraße und der Eine-Welt-Laden in der Altstadt.

Bei Jonkmanns gibt es etliche Dinslaken-Artikel: Kaffee-Becher mit Stadtsilhouette (6,90 Euro), Frühstücksbrettchen (7,90), Filzschlüsselanhänger (3,95), Collegetasche aus Lkw-Plane (14,20), Fußmatte (22,95), Automatik-Schirm mit Fieberglasgestänge, der überschlagssicher ist (18,55), Edelstahl-Windlicht (29,50) sowie zwei Ausführungen des Stadtwappens. Zum Dinslaken-Sortiment gehören zudem Hochprozentiges (der Kräuterbitter Dinslakener Burgwächter und der Birnenbrand Dinslakener Obstwiese) sowie Fleisch- und Wurstwaren in Dosen von der Hiesfelder Metzgerei Mölleken (Sauerbraten sowie Leber- und Blutwurst). Gedacht ist auch an Vegetarier, für sie gibt es den Dinslakener Hackbraten im Glas, wie Daniel Jonkmanns berichtete. "Die Nachfrage nach den Dinslaken-Produkte ist sehr groß, besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit." Vorgesehen ist, das Dinslaken-Sortiment auszubauen, gedacht ist an ein Handtuch, zudem soll es für Weihnachten 2017 eine rote Glaskugel geben, sagte Daniel Jonkmanns.

Zuerst gab es bei Tee Gschwendner den Dinslakener Glücksritter, einen aromatisierten Früchtetee. Inzwischen ist das "lokalpatriotische Angebot" enorm ausgeweitet worden, wie Inhaber Christian Dza berichtete. Das Tee-Geschäft führt den Dinslakener Teebecher, den Sehenswürdigleiten der Stadt als Motive zieren, sowie mehrere Dinslakener Tees und handgeschöpfte Pralinensorten, die speziell für Dinslaken in Österreich hergestellt werden.

Der bekannte Dinslaken Kaffee ist im Eine-Welt-Laden an der Duisburger Straße erhältlich. Dort gibt es auch die neue Stadtschokolade mit Karte (4,50 Euro), als Schoko-Kunst Dinslaken, deren Motiv vom Künstler Udo Buschmann stammt.

Quelle: RP