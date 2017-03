Am Dienstagabend hat ein Mann einen anderen Mann in Dinslaken mit einem Messer angegriffen. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Täter konnte fliehen.

Die Tat ereignete sich an der Grabenstraße / Ecke Dorotheenstraße. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei sicherte in der Nacht Spuren am Tatort.

Mehr in Kürze.

(lsa)