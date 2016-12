Die Polizei hat ins Dinslaken eine Cannabisplantage entdeckt. Die Pflanzen standen in einem Hobbykeller eines Ehepaars aus dem Stadtteil Bruch.

Der 73-jährige Mann und die 67-jährige Frau gaben zu, die Plantage auf Wunsch ihres 41-jährigen Sohnes, der in Emmerich wohnt, angelegt zu haben.

Auf die Spur kamen die Ermittler der Cannabisplantage durch einen 43-jährigen Mann aus Issum. Der hat am 15. Dezember einen USB-Stick in einem Imbissgeschäft in Kleve gefunden. Nachdem er festgestellt hatte, dass auf diesem Stick die Aufzucht einer Cannabisplantage dokumentiert war, brachte er ihn zur Polizei in Kleve.

Die Kollegen stellten anhand eines Schriftzuges auf einem der Bilder fest, dass sich die Plantage im Kreis Wesel befand und leiteten die Erkenntnisse an ihre Weseler Kollegen weiter. Das Kriminalkommissariat in Dinslaken nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizisten stellten sechs große, ertragreiche Pflanzen sicher sowie rund 400 Gramm konsumfertiges Cannabis. Sowohl das Ehepaar als auch ihren Sohn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(see)