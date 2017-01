Die Polizei in Dinslaken sucht die rechtmäßigen Besitzer eines Fotoapparats - und zwar mit einem Katzenfoto, das die Beamten auf der Kamera entdeckt haben. Das Diebesgut hatte sie bei einer Hausdurchsuchung gefunden.

Laut Polizei war am Mittwochabend, 23. März 2016, in ein Reihenhaus an der Hirschstraße in Dinslaken eingebrochen worden. Die Täter stahlen unter anderem Schmuck. Vor Ort sicherten die Ermittler DNA-Spuren. Deren Auswertung brachte sie auf die Fährte eines 24-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in Duisburg.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung Ende November fand die Polizei zahlreiche Wertsachen, darunter diverse Schmuckstücke. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Gegenstände aus weiteren Einbrüchen stammen. Auf einer gestohlenen Kamera fanden sie ein Bild von einer Katze. Deren Besitzer wird nun gesucht, denn er ist wahrscheinlich auch der Besitzer der Kamera und möglicherweise weiteren Diebesguts.

Wer das Tier wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

(lsa)