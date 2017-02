Dinslaken: Durch Achtsamkeit das Leben verändern

Sabine Knappheide und ihr Mann Manfred Müller-Knappheide betreiben gemeinsam eine Praxis in Oberlohberg. Von Heinz Z Schild

Vor etwa zwei Jahren gründeten Manfred Müller-Knappheide und seine Frau Sabine Knappheide ihr kleines Unternehmen in Oberlohberg, dem sie den Namen achtsam.ruhr gaben. Die Praxisräume befinden sich Am Kirchberg, dort lebt und arbeitet das Paar. Seinen Kunden bietet es "Unterstützung und Begleitung auf dem Weg durchs Leben in Achtsamkeit", wie Müller-Knappheide sagt. Die Eheleute sind seit Jahren freiberuflich im Bereich der Jugendhilfe tätig. Im Auftrag von verschiedenen Trägern und Jugendämtern begleiten sie Pflegefamilien. Künftig wollen sie sich allerdings verstärkt der pädagogischen und therapeutischen Arbeit widmen.

Sie bieten in ihrer Praxis Yoga, Meditation, Klangmassage, Stressreduzierung durch Achtsamkeit sowie Progressive Muskelentspannung an. Ihre Kursangebote sind für Kleinstgruppen mit maximal sechs Teilnehmern gedacht. Die Seminare sind durch die Krankenkassen anerkannt, die bis zu 80 Prozent der Kosten übernehmen, wie Müller-Knappheide sagt.

Vor einigen Jahren begann Sabine Knappheide, die Sozialpädagogin ist, mit Yoga. Manfred Müller-Knappheide begleitete seine Frau dabei, die sich in diesem Bereich ausbilden ließ. "Yoga tut uns gut, wir erleben es als sehr ausgleichend", sagt Müller-Knappheide. Durch Yoga kamen beide dazu, sich intensiver mit Achtsamkeit zu beschäftigen, die für sie inzwischen zu einer Lebenseinstellung geworden ist. "Achtsamkeit ist mehr als Aufmerksamkeit. Es ist eine Kraftquelle, die einem Energie zuführen kann", sagt Müller-Knappheide.

Die Teilnehmer der Achtsamkeitsseminare weist er vorsorglich darauf hin, dass die Praxis der Achtsamkeit ihr Leben verändern wird. Sie führe oftmals zu einem Entwicklungsprozess, durch den der Mensch sensibler werde. Es gehe um die Fragen: Wie lebe ich? Welche Werte habe ich? Wie möchte ich mein Leben gestalten? "Man wird wacher und erkennt seine eigenen Bedürfnisse." Den Teilnehmern will das Ehepaar helfen, die Achtsamkeit in ihr Leben zu integrieren. Es ist überzeugt, dass sich durch Schulung der Achtsamkeit Ängste, Schmerzen und Konzentrationsschwäche positiv beeinflussen lassen, die Menschen Kräfte und Ressourcen in sich entdecken, die ihnen helfen, sich zu entwickeln und ihren eigenen Weg zu gehen. Letztendlich führe dies dazu, dass sich der Mensch verändere und damit auch die Art, wie er sein Leben lebe.

Gegenwärtig belegen zu drei Viertel Frauen die Kurse des Ehepaares. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 35 und 70 Jahren, aber es gibt auch Junge in den 20ern. Ein Kurs läuft in der Regel über acht Wochen. Wöchentlich findet ein Treffen über 90 Minuten bei der Progressiven Muskelentspannung und beim Yoga statt, beim Achtsamkeitstraining dauert die wöchentliche Zusammenkunft zweieinhalb Stunden. Eine Klangmassage, die ganzheitlich auf Geist, Körper und Seele wirken soll, dauert 30 oder 60 Minuten,

Kontakt: Sabine Knappheide und Manfred Müller-Knappheide, Am Kirchberg 38, 46539 Dinslaken, E-Mail: an@achtsam.ruhr, Buchung und Infos im Internet unter: www.achtsam.ruhr

Quelle: RP