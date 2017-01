später lesen Voerde Einbrecher räumen Tresor aus: Festnahme Teilen

2017-01-27T18:52+0100 2017-01-28T00:00+0100

Dank der Aufmerksamkeit eines elfjährigen Jungen ist der Polizei in Voerde am Donnerstag ein Einbrecher ins Netz gegangen. Gegen 19.20 Uhr hörte der Elfjährige verdächtige Geräusche aus Richtung des Nachbarhauses an der Straße Schmaler Weg und informierte seine Eltern darüber. Diese schauten daraufhin nach dem Rechten und bemerkten Licht sowie eine geöffnete Wohnungstür im Nachbarhaus und meldeten diese Beobachtungen der Polizei. Als wenig später die alarmierten Beamten eintrafen, gelang es ihnen, einen von zwei flüchtenden Männern, einen 36-jährigen Albaner, vorläufig festzunehmen.