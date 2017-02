Dinslaken/Voerde/Hünxe: Feuerwehren werben um Freiwillige

Eine landesweite Kampagne erreicht auch Dinslaken, Voerde und Hünxe. Die Wehrleiter sind mit Personalbestand insgesamt zufrieden, werben aber um mehr Seiteneinsteiger. In Dinslaken stehen jetzt 20 Plakate.

"Gemeinsam geben wir alles. Damit andere nicht alles verlieren." - "Wir brennen für den Einsatz. Alles andere können wir löschen." Und auf den Plakaten steht die Ergänzung: "Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle." Der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen hat zusammen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales eine landesweite Kampagne zur Mitgliederwerbung gestartet, denn deren Zahl ist seit Jahren rückläufig. Als Auftakt dieser Aktion werden derzeit an 2106 Standorten im Land Werbeplakate installiert - 20 davon stehen 14 Tage lang auch in Dinslaken an großen Durchfahrtstraßen.

Wie die drei Feuerwehren in Dinslaken, Voerde und Hünxe diese Aktion begleiten und wie es vor Ort personaltechnisch aussieht, das machten die Wehrführer Udo Walbrodt (Dinslaken), Dirk Bosserhoff (Voerde), Heinz-Wilhelm Neuhaus (Hünxe) sowie Detlef Berlin (Pressesprecher, Voerde) und Andreas Jühlke (Einsatzorganisation, Dinslaken) gestern im Gespräch in der Feuer- und Rettungswache Dinslaken deutlich.

Ziel des Gemeinschaftsprojektes "Feuerwehrensache" sei es, das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr zu stärken und mehr Menschen dafür zu begeistern. "Die Plakate sind ein erster Aufschlag, wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen, auch über die sozialen Medien", so Berlin. Zielgruppen der 15-monatigen Werbekampagne seien Männer und Frauen zwischen 18 und 45 Jahren, Menschen mit Migrationshintergrund, Studenten, Arbeitgeber und Jugendliche - auch Seiteneinsteiger sind willkommen. Wie sind die Feuerwehren aufgestellt? In fast allen Löschzügen der drei Wehren sind die meisten Mitglieder 21 bis 30 Jahre alt. "Insgesamt haben wir ein komfortables Mannschaftsgefüge mit einer guten Altersstruktur. Im Gefahrenbereich und in der Ausbildung arbeiten wir eng zusammen", erklärt Walbrodt. Er warb für mehr ehrenamtliche Betreuer und Quereinsteiger, besonders im Altersbereich 35 bis 45 Jahre. "Wir gehen in Kindergärten und Schulen und machen Brandschutzerziehung. Die Jugendfeuerwehr ist unsere Nachwuchsschmiede", so Bosserhoff. In Dinslaken und Voerde gibt es hier sogar einen Aufnahmestopp. "Bei uns läuft Mitgliederwerbung über Mundpropaganda und Tage der offenen Tür", sagt Neuhaus. Migranten oder Flüchtlinge anzusprechen, sei wegen des Sprachproblems schwierig.

Die Aufgabe der Feuerwehr ist im stetigen Wandel. Eine immer älter und einsamer werdende Gesellschaft führe vermehrt zu Alarmierungen "Person in Not" - oft verbunden mit dem Schlüsselnotdienst. Neue Werkstoffe beim Hausbau oder aktive Sicherheitstechnik im Fahrzeug veränderten Einsatztaktiken und Anforderungen. Durch Ansiedlung von neuen Betrieben und Gewerbeparks (etwa Delta Port) oder Weiterentwicklung der Infrastruktur (Betuwe) werde die Feuerwehr zudem vor neue Herausforderungen gestellt.

(P.N.)