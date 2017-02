Dinslaken: Freibad-Jubiläum mit gechlortem Witz

Bademeister Schaluppke gratuliert Freibadverein Hiesfeld zum 25-jährigen Bestehen: "Schwimmt miteinander". Von David Knapp

Der Freibadverein Hiesfeld hat dieses Jahr gleich zwei Jubiläen zu feiern: Zum einen ist da das 25-jährige Bestehen des Vereins, der sich 1992 im Gasthof Hölscher das erste Mal zusammenfand. Zum anderen wurde vor 95 Jahren, als Dinslaken unter belgischer Besatzung stand, die Bürgerinitiative zum Bau eines Freibades ins Leben gerufen.

Trotz oder gerade wegen der politischen Diskussionen um die Zukunft des Freibades bestand also Anlass, mit Musik und Kabarett einen kurzweiligen Abend zu feiern. Die richtigen Gäste dazu hatte der Verein jedenfalls nach Hiesfeld locken können. Als erstes durfte Moderator Tim Perkovic die Sänger des MGV Concordia auf der Bühne empfangen.

Mit Liedern über die Heimat und einer musikalischen Aufmerksamkeit an die schönen niederrheinischen Frauen konnten die Männer an diesem Valentinstag quasi nur gewinnen. Im Kontrast zu diesem musikalischen Passus hatte der Freibadverein mit dem Weseler Thorsten Dornbach und dem Kölner Bademeister Schaluppke zwei Männer mit Sinn für deftigen Humor mit ins Boot geholt. Besonders der Letztgenannte - auch bekannt als "Meister der gechlorten Vorfreude" - begeisterte das Publikum mit einem Rückblick auf "10 Jahre unterm Zehner". Vom Beckenrand der Gesellschaft aus analysierte der Vollblut-Bademeister das Treiben in seiner Badeanstalt. Wenn Alpha-Kevin frech wird, Hallo-wie-geil-ist-das-denn-Mädels sich in die Haare bekommen und der Kaffee im Imbiss nach Bockwurstwasser schmeckt, dann ist es wieder Zeit für Rudi Schaluppke, den Fußpilzflüsterer aus Köln-Zollstock. Bei seinen Tanz- und Gesangseinlagen gab es bei den Hiesfeldern kein Halten mehr - besonderes Highlight: eine dynamische Mischung aus Aquagymnastik und Synchronschwimmen. Im Schwimmbad macht Schaluppke so schnell keiner etwas vor: "Der Schaluppke ist so ein harter Kerl, der isst keinen Honig, der kaut die Bienen", müssen sich dann auch die hormonell übermotivierten Bermudashortsträger eingestehen. Zum Abschluss hatte der Bademeister aber auch noch ein paar versöhnliche Worte mitgebracht, die nicht von ganz ungefähr kamen: "Schwimmt miteinander und nicht gegeneinander!" Gerade in Hiesfeld wusste das Publikum diesen Satz für sich zu deuten.

Quelle: RP