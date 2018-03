Ausstellung in Oberhausen

"Der Berg ruft" heißt die neue Ausstellung im Gasometer Oberhausen. Sie zeigt vom 16. März bis zum 30. Dezember die Vielfalt dieser außergewöhnlichen Welt.

Heimstätten der Götter. Lebensraum der Extreme. Ultimative Herausforderung für Abenteurer und Eroberer. Zufluchtsorte der Mystiker und Mönche. Sehnsuchtsorte für Romantiker, Wanderer und Bewunderer der Natur. Berge existieren nicht ewig. Sie entstehen in Millionen von Jahren durch Kollisionen der Erdplatten und werden durch die Kräfte der Erosion wieder zerstört.

Die neue Ausstellung im Gasometer Oberhausen erzählt von der Faszination der Berge auf die Menschen. Sie macht den ewigen Kreislauf des Gesteins nachvollziehbar und zeigt in einzigartigen Filmausschnitten und Fotos wie in Jahrmillionen in den gewaltigen Gebirgsmassiven der Erde einzigartige Lebenswelten mit ihrer ihnen eigenen Tier- und Pflanzenwelt entstanden sind.

Die Ausstellung lässt ihre Besucher teilhaben an den legendären Erstbesteigungen der berühmtesten Gipfel der Erde, berichtet von großartigen Triumphen und dramatischen Niederlagen. Und sie erzählt von der jahrtausendealten Ehrerbietung, mit der Menschen den Bergen begegnen: Sie waren Orte religiöser Verehrung, der Zuflucht und Besinnung in Abgeschiedenheit, voller Mythen und Geheimnisse.

FOTO: Stadtarchiv

Highlights sind unter anderem eine gigantische, schwebende Nachbildung des berühmtesten Berges der Alpen, des 4478 Meter hohen Matterhorn und - leihweise - ein Original-Stück von dessen Gipfel. Dort kommt auf ungewöhnliche Weise die afrikanische Kontinentalplatte zum Vorschein.

Das monumentale Modell im Innenraum des Gasometers ist 17 Meter hoch. Die Ausstellung ist ab Freitag, 16. März, zu sehen.

Der Gasometer Oberhausen öffnet danach jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr sowie an Feiertagen.

Online-Tickets zu "Der Berg ruft" gibt es für Besucher online oder telefonisch bei Ticketmaster unter der Telefonnummer 01806 999000123 zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag und feiertags 10 bis 16 Uhr

Quelle: RP