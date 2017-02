Dinslaken: Gespräch mit einem Obdachlosen

Matthias ist seit über einem Jahr obdachlos - und verbringt seine Nächte seit Dezember 2016 in der Herberge in Hiesfeld.

Eigentlich sollten die Zimmer in der Notunterkunft an der Siegfriedstraße seit 8 Uhr leer sein. Jetzt ist es 10.30 Uhr. Trotzdem sitzt Matthias noch im warmen Aufenthaltsraum der Herberge und knetet seine Finger.

Der 47-Jährige, der eigentlich anders heißt, aber seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, schläft seit Ende vergangenen Jahres regelmäßig in der von der Caritas betriebenen Unterkunft. Seit September 2015 ist er ohne Wohnung, obdachlos. "Ich hab' mich so von Kollegen zu Freunden, zu Bekannten gehangelt", sagt er. Bis Ende Dezember: Da wusste er nicht mehr unterzukommen. Bekannt war ihm aber, dass es da die Unterkunft in Hiesfeld gibt. "Wieso soll ich da also nicht mal vorstellig werden", habe er sich gedacht und die Notunterkunft angerufen. "Die haben nur gefragt: Wo sind Ihre Klamotten?", erzählt Matthias. Und sofort reagiert: Am folgenden Tag verbrachte er die erste Nacht hier.

Vor zweieinhalb Jahren war Matthias' Leben geordnet: Er arbeitete als Fachplaner für Brandschutz in einem mittelständischen Unternehmen. Irgendwann kam der Burn-Out, die psychische und physische Erschöpfung, Angstpsychosen. Er verlor seinen Job, begann, Drogen zu nehmen; vor allem war es Kokain, das puschte und trieb ihn an. Später folgte Heroin. "Um die Koks-Wirkung zu kompensieren, um runter zu kommen", erklärt Matthias. Aktuell nimmt er den Heroin-Ersatzstoff Methadon und besucht regelmäßig die Drogenberatung. An einen Entzug traut er sich momentan noch nicht heran. "Der ist nicht ganz so leicht", weiß Matthias. Vor über 25 Jahren hat er schon einmal einen hinter sich gebracht - und war danach clean.

In die Drogenberatung hat ihn die Herberge vermittelt. Sowieso, findet Matthias, kümmere man sich hier gut um ihn - auch, wenn es natürlich "schwer ist, wenn man morgens vor der Tür steht und nicht so richtig weiß, wo man hin soll".

Seine Tage verbringt Matthias unter anderem damit, die Zeitungen auf der Suche nach einer neuen Wohnung zu durchstöbern - das, sagt er, sei der erste Schritt. "Aber der soziale Wohnungsmarkt in Dinslaken ist sehr schwierig."

Am liebsten, sagt Matthias, würde er ins betreute Wohnen, dann könne er stationär therapeutisch weiterbehandelt werden. "Mir würde ja schon ein Zimmer reichen, wo ich die Tür hinter mir zu ziehen kann und auch mal meine Ruhe habe." Die Fühler danach hat er längst ausgestreckt, auch hier heißt es nun warten, hoffen. Und natürlich weitergucken.

Und weitermachen. Seine Zähne hat Matthias einige Tage vor diesem Gespräch operieren lassen, das sei nötig gewesen, sagt der 47-Jährige. "Ich will jetzt Nägel mit Köpfen machen." All das erledigen, was zuletzt liegen geblieben ist. Nach der OP, da durfte Matthias auch den Tag über in der Herberge bleiben und sich erholen: "Die Mitarbeiter hier unterstützen einen bei vielem", sagt er. "Wenn sie sehen, dass man selbst auch etwas tut."

(akw)