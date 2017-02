Dinslaken: Geteiltes Echo bei Politik und Vereinsvertretern

Der Vorschlag der Verwaltung zur Lösung des Dinslakener Bäderproblems stieß gestern auf ein geteiltes Echo.

Thomas Giezek, Vorsitzender des Hiesfelder Freibadvereins und SPD-Stadtverordneter, begrüßte ihn zwar als "positives Signal für den Standort Hiesfeld", zeigte sich aber enttäuscht, dass die Möglichkeit zum Bau eines 50-Meter-Beckens und einer Überdachung mit einer Traglufthalle, um einen ganzjährigen Schwimmbetrieb zu ermöglichen, überhaupt nicht in Betracht gezogen worden ist. Das sieht auch Mirko Perkovic so, dessen FDP sich ebenfalls für die Traglufthalle stark macht. Grundsätzlich positiv beurteilten auch Birgit Emmerich für die Grünen, Heinz Brücker für die Unabhängige Bürgervertretung sowie Gerd Baßfeld von den Linken das Festhalten am Standort Hiesfeld. Baßfeld will allerdings noch eine Stellungnahme der wassersporttreibenden Vereine, ob diese mit dem vorgesehenen Ausbau am DINamare zufrieden sind. Diese Vereine wollen sich, wie Norbert Bruckermann vom Schwimm-Club Dinslaken sagte, noch in dieser Woche zusammensetzen, um eine gemeinsame Stellungnahme zu formulieren.

CDU-Fraktionschef Heinz Wansing sieht im Vorschlag der Verwaltung dagegen keine Argumente, die mit großer Mehrheit beschlossene Position der Christdemokraten zu revidieren. Diese halten den Ausbau des DINamare zu einem Schwimmzentrum für ganz Dinslaken für die Lösung, die auch in Zukunft tragen wird. Nur die drei Hiesfelder Fraktionsmitglieder haben sich für den Erhalt des Freibades im Mühlendorf ausgesprochen. Wansing hat nach den von der Verwaltung vorgelegten Zahlen ausgerechnet, dass der Bau eines 25-Meter-Beckens am DINamare und der beiden kleineren Becken auch nicht teurer wird, als die Variante der Verwaltung, die den Erhalt des Hiesfelder Bades vorsieht. Auch Malte Kemmerling von der Bewegung für Nachhaltige Politik bekräftigte noch einmal die Position seiner Fraktion: "Aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft sollten wir uns von einem zweiten Bäderstandort in Hiesfeld verabschieden", zumal der Vorschlag der Verwaltung keinen einzigen der Nutzungskonflikte, die es jetzt im DIN-amare gibt, löse.

Die SPD-Fraktion will sich laut ihrem Vorsitzenden Jürgen Buchmann bei einer Klausurtagung am 18. Februar ausführlich mit dem Thema beschäftigen.

