Voerde: Gymnasium wählt Laura Marie und Leon

"Deine Stimme zählt" - multimediales Projekt der Rheinischen Post. Die Jungen und Mädchen des Gymnasiums Voerde wählten ihre beiden Abgeordneten, die sie im Schüler-Landtag vertreten werden. Von Heinz Schild

Die Wahl ist vorüber, die Stimmen sind ausgezählt. Die beiden Schüler-Abgeordneten des Gymnasiums Voerde (GV) stehen fest. Es sind Laura Marie Dietrich und Leon Lorenz, die in Stufe 11 sind. Beide gingen als klare Sieger aus der Wahl, an der alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums teilnehmen konnten, hervor und ziehen in den Schülerlandtag ein, der für das multimediale Projekt "Deine Stimme zählt" gebildet wird.

Veranstalter dieses Projektes für weiterführende Schulen, das zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai stattfindet, ist die Rheinische Post, Partner ist der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV). Die RP will den Jugendlichen eine Stimme verleihen und sie mit Landespolitikern ins Gespräch bringen, damit diese aus erster Hand erfahren, welche Erwartungen und Forderungen die Jugendlichen haben. Alle an dem Projekt teilnehmenden Schulen, dazu gehören auch die Gesamtschule in Hünxe sowie das Gymnasium in Hiesfeld, entsenden jeweils zwei Abgeordnete (ein Mädchen und einen Jungen) in den Schülerlandtag. Die jungen Angeordneten wählen dann aus ihrer Mitte eine Ministerin sowie einen Minister, die am 30. März an einer Diskussionsrunde mit Spitzenpolitikern im Düsseldorfer Apollo-Theater teilnehmen. Dort werden die Schülerminister ihre Position gegenüber den Politikern vertreten und diese mit ihren Forderungen konfrontieren.

Am Gymnasium Voerde konnte an drei Tagen gewählt werden. Für die Wahl der weiblichen Schüler-Abgeordneten wurden insgesamt 390 Stimmen abgegeben. Von diesen erhielt Laura Marie Dietrich 270 Stimmen, was einem Anteil von 69,23 Prozent entspricht. Ihre Gegenkandidatin Chiara Homey erhielt 120 Stimmen (30,77 Prozent). Für die Wahl des männlichen Schüler-Abgeordneten wurden 381 Stimmen abgegeben. Leon Lorenz erhielt davon 241 Stimmen (63,25 Prozent), sein Mitbewerber Luca Mosbacher konnte 140 Stimmen (36,75 Prozent) für sich verbuchen, wie Johannes Lingnau berichtete, der als Lehrer das Projekt am Gymnasium Voerde betreut.

Fast alle Schülerinnen und Schüler, die sich an der Wahl beteiligten, haben nach seinen Worten sowohl ein Mädchen als auch einen Jungen gewählt. Lediglich acht Wähler votierten nur für einen Jungen und nur 17 für ein Mädchen. Drei Stimmen waren ungültig, weil zwei Mädchen beziehungsweise zwei Jungen gewählt wurden. Insgesamt wurden 401 Stimmzettel abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 41,5 Prozent, da das Gymnasium aktuell 967 Schüler und Schülerinnen hat. Wie die Auswertung der Wahlstatistik weiter zeigt, war die Wahlbeteiligung in den Klassen 5 a und 5 d sowie in der Stufe 11, aus der alle vier Kandidaten kommen, am höchsten. Die Wahlbeteiligung in der Stufe acht wird als "eher gering" bewertet.

Nach ihrer Wahl haben die beiden Schüler-Abgeordneten des Gymnasiums Voerde erst einmal ihren Sieg gefeiert und sich dann zusammengesetzt, über gemeinsame Forderungen an die Landespolitik beraten und auch darüber gesprochen, wie sich diese in einem Video von einer Minute Dauer umsetzen lassen. Unterstützt wurden sie dabei vom Filmteam der Schule. Den morgigen Mittwoch wollen Laura Marie Dietrich und Leon Lorenz für die Dreharbeiten nutzen.

Quelle: RP