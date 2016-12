Dinslaken: Heimatverein auf den Spuren der Kunst

Vorträge über Harpunen und Reformation, Fahrten zu Henry Moore nach Münster und Maastricht.

Mit einem Vortrag über Harpunen aus der späten Altsteinzeit aus Dinslaken startet die Vortragsreihe des Heimatvereins Dinslaken im neuen Jahr. Die gebührenfreie Veranstaltung beginnt am Dienstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr bei der VHS im Dachstudio.

In ihrem Vortrag nimmt die Archäologin Dr. Birgit Gehlen Bezug auf drei Harpunen, auf die sie im Rahmen ihrer Forschung gestoßen ist. Dieses Trio hatte Dr. Rudolf Stampfuß 1965 auf einer Baustelle an der Dinslakener Kreuzstraße ausgegraben. Diese Fundstücke konnten mit naturwissenschaftlichen Methoden neu datiert und kulturgeschichtlich korrekt in einen europäischen Zusammenhang eingeordnet werden. Gehlen wird die Dinslakener Funde vorstellen, ihre Bedeutung ins rechte Licht setzen und sie kulturgeschichtlich einordnen.

Bei der zweiten Vortragsveranstaltung steht die Reformation im Land Dinslaken im Mittelpunkt. Der Vortrag von Sepp Aschenbach beginnt am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Dachstudio an der Friedrich-Ebert-Straße 84.

Mit dem Heimatverein können auch verschiedene Fahrten unternommen worden. Henry Moore, der zu den wichtigsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts gehört, kann am Freitag, 10. Februar, bei einer Fahrt nach Münster kennengelernt werden. Die menschliche Figur findet sich als zentrales Motiv in der Sonderausstellung des Landesmuseums Münster wieder. Sie greift auf, warum Moore, der bereits zu Lebzeiten als "Picasso der Skulptur" gefeiert wurde, es schaffte, eine Vielzahl unterschiedlichster Künstler weltweit zu inspirieren. Nach der Führung (90 Minuten, zwei Gruppen, maximal je 25 Personen) durch die Sonderausstellung ist ein Rundgang durch die ständige Sammlung möglich. Danach steht Zeit zur freien Verfügung bis 17.30 Uhr. Die Abfahrtszeiten: ab Voerde 8.30 Uhr, Bahnhof 8.45 Uhr und Hiesfeld 9 Uhr. Rückfahrt: ca. 17.30 Uhr. Preis: 30 Euro inklusive Fahrt sowie Eintritt und Führung.

Am 5. Mai steuert der Heimatverein Maastricht an. Bei der 2,5-stündigen Tour durch die Stadt ist eine 30-minütige Pause in der Basilika mit einem Getränk inbegriffen. Anschließend gibt es ausreichend Zeit zur freien Verfügung, um selber einen Stadtbummel zu machen. Die Abfahrtszeiten: Voerde 7.30 Uhr, Bahnhof 7.45 Uhr und Hiesfeld 8 Uhr, Rückfahrt: 18 Uhr. Für die Fahrt und den Stadtrundgang fallen Kosten in Höhe von 36 Euro an.

