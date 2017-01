Dinslaken: Heinrich Baltes kämpft gegen die Ratten

Vor ein paar Monaten tauchten die unerwünschten Nager in seinem an die Emscher grenzenden Garten auf. Die Emschergenossenschaft und Stadt erklären sich für nicht zuständig.

"Wir wohnen seit über 30 Jahren hier. Wir hatten noch nie solche Probleme", sagt Heinrich Baltes. Ein resignierendes Kopfschütteln. Dem Mann fehlen ganz sicher nicht die Worte - niemals, sagt seine Frau Ingrid und lacht. Worte und viele Telefonate aber haben Familie Baltes bislang nicht weiter gebracht.

Bereits Anfang September entdeckten Arbeiter beim Aufbau eines Gewächshauses in dem großen, an die Emscher grenzenden Gartengrundstück an der Willy-Brandt-Straße eine Ratte. "Die kann dann ja bald hier einziehen", hätten die Arbeiter damals mit einem Augenzwinkern gesagt, erinnert sich Heinrich Baltes. Von der Entdeckung alarmiert, entschied er sich, Rattenköder auszulegen - im Gewächshaus. Im Garten selbst ginge das nicht wegen der beiden Hunde, die ein Auge auf Garten und Wohnhaus hätten.

Im Dezember wurden seine Ängste bestätigt: Zwei tote Ratten fand er im Garten, sie verendeten vor dem Glashaus. Auch wenn er seither keine mehr gesehen hat, sind sie doch da: "Ich lege weiter Rattengift im Gewächshaus aus - zwei Tage später ist es weg", sagt Baltes, zeigt wie zur Bestätigung auf die Rattenlöcher am Glashaus.

"Natürlich habe ich mich da erstmal direkt an die Emschergenossenschaft gewandt", sagt Heinrich Baltes. Die untersuchte das angrenzende Emschergelände zwar - unter anderem auf Abfall oder Fleischreste - konnte aber keine Hinweise auf die Tiere finden.

"Die Emscher ist im dortigen Bereich nicht abwasserführend", erklärt Emschersprecher Ilias Abawi. "Das heißt: Von der Emschermündung rührt keine Ursache her." Der Fluss werde bereits am Klärwerk "Emschermündung" an der Stadtgrenze gereinigt. "Ab dort fließt die Emscher dann sechs Kilometer lang sauber in den Rhein", erklärt Abawi. Auch der Genossenschafts-Mitarbeiter sagte Heinrich Baltes das am Telefon - und verwies ihn weiter an die Stadt.

Unweit des Hauses befinde sich ein Regenauffangbecken, vielleicht kämen die Ratten dort her. Baltes legte auf, rief die Stadt an - der städtische Fachdienst fühlte sich ebenfalls nicht zuständig und verwies wiederum an die Emschergenossenschaft.

"Wir als Stadt kümmern uns dann, wenn zweifelsfrei erwiesen ist, dass es sich um sogenannte Kanalratten handelt. Oder wenn sich die Tiere im öffentlichen Raum tummeln", erklärt Stadtsprecher Horst Dickhäuser. Das sei bei Baltes nicht der Fall. "Der Grundstückseigentümer muss sich selber kümmern. Er ist dann dafür zuständig, professionelle Schädlingsbekämpfer zu engagieren", sagt Dickhäuser.

Und so bleibt es an Familie Baltes, die Schädlinge zu bekämpfen - sie sind Eigentümer. Was aber auch bleibt, ist ihr Ärger - darüber, dass keiner weiß, woher die Ratten kommen. Darüber, dass weder Emschergenossenschaft noch Stadt sich zuständig fühlen.

