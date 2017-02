Dinslaken: Hiesfeld feiert und der Saal kocht über

Die Jecken vom HCC boten in der GHZ-Aula eine Prunksitzung mit einem einfallsreichen Programm.

Mag derzeit zwischen den Weltmeeren so manch besorgniserregender Wind wehen, die Hiesfelder haben ihr maritimes Sessionsmotto ganz auf ihren karnevalistischen Heimathafen abgestimmt: "Ob am Rotbach oder am Nordseestrand, der HCC hält jeder Feier stand" kann man auf den Orden des Hiesfelder Carneval Clubs nachlesen. Am Freitagabend dann stellten die Lila-Weißen ihr Motto selbst unter Beweis: In ihrer rauschenden Prunksitzung in der Aula des GHZ schlugen die Wogen der Stimmung und guten Laune hoch.

Traditionell eröffnen die Kleinen des HCC das Programm mit ihrem Gardetanz. Der Auftritt wird mit Orden, Schokolade und der ersten Rakete des Abends belohnt.

Und schon wird weiter getanzt: Das Männerballett des HCC "schwebt" zu "Time of my life" über die Bühne und hat sogar einen rasanten Kostümwechsel parat. Die Wellen der Begeisterung im Publikum schlagen hoch.

Dies gilt ebenso für den Showtanz von "Taktlos", die ebenso wie Solokünstler Ruud für leuchtende Momente auf der Bühne sorgen. Die Tänzerinnen und Tänzer von "Taktlos" tragen, in ihren schwarzen Kostümen auf der abgedunkelten Bühne annähernd unsichtbar, blinkende LED-Lichter an Händen und Füßen. Ruud hat diesen Effekt noch weiter professionalisiert: Vom Moonwalk tanzenden Michael Jackson bis zum Geige spielenden André Rieu wartet er mit einem strahlenden Einfallsreichtum auf. Nicht zu bremsen war auch das Jumping Team des DKV.

Eigentlich kann es im Karneval hier in der Region nur einen Werner geben: DJ Werner. Aber Freitag standen zwei auf der Bühne: "Onkel Werner" ist nicht nur zaubernder Büttenredner, er kann auch rocken. In Hiesfeld auf dem "Highway to Hell": Da kocht der Saal.

Es müssen ja auch nicht immer nur Karnevalslieder sein. Wenn im Sessionsmotto die Stichworte "Rotbach" und "Nordseestrand" fallen, schreit dies geradezu nach einem Gastauftritt des Shanty Chores Hiesfeld. Die Mannschaft wusste, welche Zielgruppe sie ansteuerte, man brachte Humor, Fahrtenlieder, ein "Fass Aquavit" und sogar ein "Mädchen aus Piräus" mit ausgeprägter Bassstimme mit.

Ein karnevalistisches Highlight des Abends jedoch war der Auftritt des singenden, aus Hiesfeld stammenden, Duisburger Stadtprinzen Mark I. mit seiner tanzenden Garde. Sie boten nicht nur eine perfekte Show, sondern verkündeten mit jedem Lied eine Botschaft von Vielfalt und Integration. Politischer Karneval in seiner herzlichsten Form, perfekt präsentiert.

(bes)