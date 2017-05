Dinslaken: Hövelmann holt doppeltes Gold

Internationaler Qualitätswettbewerb Monde Selection zeichnet Rheinfels aus.

Zwei Mineralwässer der Getränkegruppe Hövelmann aus Walsum konnten sich in der Spitzengruppe des internationalen Qualitätswettbewerbes Monde Selection platzieren. Sowohl Rheinfels Quelle Klassik als auch Rheinfels Quelle Lemon erhielten die Bestwertung "Grand Gold".

Rheinfels Quelle Lemon wurde in der Glas-Exklusivflasche des Walsumer Mineralbrunnens getestet. Seit dem vergangenen Herbst wird das aromatisierte Mineralwasser, das in NRW ganz oben auf der Beliebtheitsskale steht, auch in einer Individual-Glasmehrwegflasche abgefüllt und kommt damit den Wünschen vieler Verbraucher entgegen. Rheinfels Quelle Klassik in der 0,75-Liter-PET-Mehrwegflasch setzt mit dem Top-Urteil "Grand Gold" die Reihe der positiven Bewertungen fort, die das Mineralwasser aus dem Familienbetrieb schon in verschiedenen unabhängigen Tests erzielen konnte.

Monde Selection ist eine weltweit anerkannte Institution mit Sitz in Brüssel, die 1961 ihre Arbeit aufnahm. Derzeit werden pro Jahr etwa 3000 Produkte aus über 80 Ländern untersucht. Damit ist sie eine der ältesten und bedeutendsten Organisationen auf dem Gebiet der internationalen Qualitätsprüfungen von Konsumgütern. Für den renommierten Qualitäts-Wettbewerb wird eine international zusammengesetzte Jury aus unabhängigen Experten tätig, welche die Produkte nicht nur geschmacklich, sondern auch im Hinblick auf den Informationsgehalt der Etiketten und anhand eingehender Laboruntersuchungen bewertet. Seit über 30 Jahren erreichen immer wieder Produkte der Getränkegruppe Hövelmann bei Monde Selection höchste Qualitätsauszeichnungen.

Quelle: RP