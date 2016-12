Dinslaken: Im neuen Jahr eine Rückkehr in die alte Heimat

Für Gottfried Diehl steht 2017 ein Umzug auf dem Programm. Aus Dinslaken geht es in Richtung Saarland. Von Florian Langhoff

Was wünscht man sich vom Jahr 2017, wenn man 88 Jahre alt ist? Gottfried Diehl hat darauf ganz schnell eine Antwort parat: "Ich wünsche mir, dass es mit der Gesundheit gut weitergeht im kommenden Jahr", sagt der Bewohner des Seniorenheims Alfred-Delp-Haus. Denn mit seinen 88 Jahren ist der Rentner noch recht fit. Als er ins Seniorenheim kam, saß er noch im Rollstuhl. Mittlerweile steht er wieder auf seinen eigenen Beinen und kann mit Hilfe seines Rollators herumlaufen.

"Das Wichtigste ist, dass im Kopf noch alles klar ist", merkt der 88-Jährige an. Er löst gerne Denksportaufgaben oder spielt gegen seine Tochter Mühle, wenn diese ihn besuchen kommt. Zudem sitzt er als Vertreter der Bewohner der Einrichtung im Beirat des Alfred-Delp-Hauses.

Vor vier Jahren ist er aus dem Saarland nach Dinslaken gezogen, um in der Nähe seiner Tochter und seines Schwiegersohns zu wohnen. Seitdem lebt er im Alfred-Delp-Haus. Zuerst wollte er nicht aus seiner Heimat weg, doch jetzt hat er sich hier eingelebt und seine neue Heimat lieben gelernt. "Dinslaken ist eine wunderschöne, grüne Stadt. Die Menschen hier sind freundlich", sagt Gottfried Diehl. Regelmäßig zieht es ihn in die Innenstadt, ins Kino, zum Frühschoppen mit seinem Schwiegersohn oder zu sportlichen und kulturellen Veranstaltungen. "Es ist ziemlich schwer, mich übers Festnetz zu erreichen. Es gibt immer etwas zu tun", sagt der 88-Jährige. Und er hofft, dass er auch im kommenden Jahr ähnlich aktiv bleiben kann.

Eine Veränderung wird für ihn im Jahr 2017 aber auf jeden Fall anstehen. Wenn sein Schwiegersohn im Oktober in den Ruhestand eintritt, wird es für die gesamte Familie zurück ins Saarland gehen. "Da werde ich dann noch einmal umziehen, sonst wäre ich ja ganz alleine hier", erzählt Gottfried Diehl. Er freut sich darauf, wieder in die alte Heimat zurückzukommen, wo er sich ebenso gut auskennt, wie mittlerweile auch in Dinslaken, und vom dortigen Seniorenheim weiterhin einige Streifzüge in die nähere Umgebung unternehmen möchte. "Außerdem habe ich dort mehr Verwandte und Bekannte", erzählt der 88-Jährige. Denn neben Nichten und Neffen erwartet ihn im Saarland auch seine Schwester. "Ich werde Dinslaken vermissen, wenn ich hier wegziehe", sagt er trotzdem.

Der nächste große Wunsch steht für Gottfried Diehl allerdings erst für 2018 auf dem Plan. Dann möchte er mit seiner Familie in der Heimat im Februar seinen 90. Geburtstag feiern. Eventuell werden dann auch einige Einladungen in Richtung Dinslaken verschickt. Und mit 90 Jahren ist man hier und da noch fast ein junger Hüpfer. "Wir haben hier im Haus zwei Bewohner, die über 100 Jahre alt sind. Eine ist sogar 105", erzählt Gottfried Diehl. Ein weiteres mögliches Etappenziel für seinen zukünftigen Lebensweg, so lange die Gesundheit auch weiterhin mitspielt.

