Voerde: In Voerder Rat kann Bewegung kommen

Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis sind nun möglich. Noch hat Udo Goltz seinen Rückzug aus der Fraktion Die Linke dem Bürgermeister nur mündlich, aber nicht schriftlich mitgeteilt.

Mit dem Rückzug von Udo Goltz (parteilos) gehen für Die Linke im Stadtrat weitreichende Folgen einher. Der Fraktionsstatus ist damit verloren. Heißt: Sie hat nur noch im Stadtrat Stimmrecht, das einzig verbleibende Ratsmitglied kann keine Anträge mehr stellen und in den Ausschüssen nur mit beraten - vorausgesetzt, Joachim Kinder (bisher Fraktionschef) geht der Linken am Ende nicht auch noch von der Fahne und nimmt wie Goltz sein Ratsmandat mit. Noch hat Kinder sich nach eigenen Angaben nicht entschieden. Er will die weitere Entwicklung abwarten, wobei er davon ausgeht, dass in der nächsten Woche Bewegung in die Sache kommen wird. Sein langjähriger Mitstreiter Goltz, mit dem er seit der Kommunalwahl 2009 für die Linke im Rat saß, hat seinen Austritt aus der Fraktion bei der Stadt noch nicht schriftlich eingereicht, wie gestern Bürgermeister Dirk Haarmann erklärte. Goltz habe ihm dies bislang nur mündlich mitgeteilt.

Der 77-Jährige hatte ankündigt, dass er dem Stadtrat weiter angehören will. Offen ist, ob Joachim Kinder bei den Linken bleibt und sie als Einzelvertreter repräsentiert oder ob er sich einer anderen Fraktion anschließt oder gar aufhört. Und Udo Goltz - wie macht er weiter? Als Einzelvertreter im Rat wie Michaela Niewerth (FDP) und Hans-Peter Bergmann (parteilos) oder als Mitglied einer anderen Fraktion?

Sicher ist: Je nachdem, wie er und Kinder sich am Ende entscheiden, kann dies das Kräfteverhältnis im Stadtrat enorm verändern. Das größte Interesse an einem Wechsel von auch nur einem der beiden Ratsherren in ihre Reihen dürfte die SPD haben: Gemeinsam mit den Grünen, mit denen sie bereits einige gewichtige Entscheidungen auf den Weg brachten, würden die Sozialdemokraten dann theoretisch 22 von 42 Stimmen halten und müssten, wenn es eng wird, nicht auf die Bürgermeisterstimme als Zünglein an der Waage setzen.

So passiert erst vor wenigen Wochen, als CDU (14 Sitze), WGV (3). Linke (2) und die beiden Einzelvertreter versucht hatten, über eine höhere Gewerbesteuer erst nach den anstehenden Haushaltsberatungen zu entscheiden. Das Ansinnen wurde mit 22 zu 21 Stimmen abgelehnt - mit Votum des SPD-Bürgermeisters, dem die ihm zukommende Rolle kaum schmecken dürfte. Als über die höhere Gewerbesteuer abgestimmt wurde, votierte die Linke mit SPD und Grünen dafür. Mit beiden, Kinder und Goltz, und den vier Stimmen der Grünen könnten die Sozialdemokraten ihre neu gewonnene Stärke zementieren.

Bewegen sich beide Ratsherren in Richtung der Fraktionen, die in der Vergangenheit den Schulterschluss übten (CDU, WGV und die beiden Einzelvertreter), würde dies am Kräfteverhältnis eher nichts ändern, da sie als Linke diesem losen Bündnis häufiger angehörten. Dafür hätten insbesondere die beiden Einzelvertreter im Rat Grund zur Freude: Michaela Niewerths FDP würde mit nur einem Ratsmitglied mehr wieder Fraktionsstatus haben und Hans-Peter Bergmann selbigen erhalten. Für CDU und WGV indes würde sich ein Wechsel von Goltz und/oder Kinder zu ihnen höchstens insofern gewinnbringend auswirken, als dass sie - je nachdem, wohin anders es einen der beiden Ratsherren zieht - bis zu einem Sitz in den Ausschüssen hinzugewinnen könnten. Das gilt im übrigen auch für SPD und Grüne.

Bürgermeister Dirk Haarmann erklärte, sich an Spekulationen über die mögliche künftige Besetzung des Rates nicht beteiligen und Neutralität wahren zu wollen. Udo Goltz habe seinen Austritt aus der Links-Fraktion bisher nicht schriftlich mitgeteilt. Um mögliche Entscheidungen des am 21. März tagenden Stadtrates über Umbesetzungen in den Ausschüssen treffen zu können, brauche die Verwaltung aber eine gewisse Vorlaufzeit, so Haarmann.

(P.K.)