Dinslaken: Ja zum Freibad in Hiesfeld

Der Sportausschuss hat gestern mit großer Mehrheit das Bäderkonzept der Verwaltung abgesegnet. Von Jörg Werner

Etliche Mitglieder des Hiesfelder Freibadvereins waren gekommen, hatten Fahnen auf der Balustrade der Zuhörertribüne im Ratsaal drapiert, um noch einmal für ihr Freibad Stimmung zu machen. Es wäre gar nicht nötig gewesen.

Spätestens seit sich die SPD-Fraktion am Samstag bei ihrer Klausurtagung für das von der Verwaltung vorgeschlagene Bäderkonzept ausgesprochen hatte, war eigentlich klar, wie der Sportausschuss gestern beschließen würde. So kam es dann auch.

Dinslakens Sportpolitiker entschieden mit übergroßer Mehrheit dafür, dass das Hiesfelder Freibad erhalten bleiben und für 3,1 Millionen Euro saniert werden soll. Das DINamare soll um zwei Kursbecken von jeweils zehn mal zehn Meter erweitert - Kosten: gut 5,9 Millionen Euro - und das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße aufgegeben und in eine Gymnastikhalle umgewandelt werden, was die Verwaltung mit Kosten von gut 800.000 Euro kalkuliert. Die einzige Stimme gegen den Erhalt des Hiesfelder Bades kam von Dr. Rainer Holzborn, der die von der CDU-Fraktion beschlossene Position vertrat.

Die hatte schon im Vorfeld für eine Schließung des Hiesfelder Bades plädiert und sich für eine große Lösung am DINamare mit einem zusätzlichen 25-Meter-Becken ausgesprochen, da nur so den Interessen der Öffentlichkeit an zusätzlichem Platz fürs ungestörte Badevergnügen und den Interessen der Schwimmvereine nach ausreichenden Trainingszeiten Genüge getan werden könne. Da aber Holzborns CDU-Kolleginnen im Aussschuss, Anke Korten und Natascha Kopsa, die beide dem Ortsverband Hiesfeld angehören, ihm nicht zur Seite sprangen und sich auch der vierte im christdemokratischen Bunde, der Ausschussvorsitzende Karl-Heinz Dasbach, in vornehmer Zurückhaltung übte, blieb Holzborn ein einsamer Rufer. Unterstützung fand er nur beim - allerdings nicht stimmberechtigten - Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, Peter Lange, der entschiedene Zweifel an der Auffassung von Verwaltung und SPD-Fraktion anmeldete. Anders als diese ist Lange nicht der Meinung, dass mit den vorgeschlagenen Lösungen, die unterschiedlichen Bedarfe von Öffentlichkeit und schwimmsporttreibenden Vereinen weitgehend abgedeckt werden können.

Ralf Bühnen von den Linken brachte dann noch die ganz große Lösung ins Gespräch, indem er sich, wie seine Fraktion das von Anfang an getan hat, nicht nur für den Erhalt des Hiesfelder Bades aussprach, sondern zusätzlich noch den Bau eines 25-Meter-Beckens am DINamare forderte. Mit diesem Vorschlag konnte er sich allerdings nicht durchsetzen.

Michele La Torre (SPD) hatte zu Beginn der Sitzung die Verwaltung ausdrücklich für ihr Konzept gelobt. In einer schwierigen Gemengelage, in der die Interessen von Vereinen, Öffentlichkeit und der Wunsch großer Teile der Bevölkerung nach einem Freibad hätten abgewogen werden müssen, sei es darum gegangen einen kühlen Kopf zu bewahren, übergroße Begehrlichkeiten abzuwehren und eine finanzierbare Lösung zu finden, die all diesen Interessen gerecht werde. Dies sei gelungen.

Nach der Entscheidung gab's für den Ausschuss Applaus von der Zuschauertribüne.

