Voerde: Joachim Kinder wechselt zur SPD

Durch die Entscheidung des Kommunalpolitikers wird die Linke im Voerder Stadtrat vorerst Geschichte sein. Der 60-Jährige sieht für sich dort keine Zukunft mehr und mit den Sozialdemokraten die "größte Schnittmenge".

Die Linke im Voerder Stadtrat ist vorerst Geschichte: Joachim Kinder, der nach dem Austritt von Udo Goltz und dessen Wechsel zur FDP als einziger Vertreter der Fraktion verblieben ist, geht zur SPD. Als Einzelkämpfer für die Partei Die Linke im Kommunalparlament weiter zu machen, war für ihn am Ende keine Option. Grund: das Verhältnis zum Kreisvorstand der Linken. Dieses ist aus seiner Sicht irreparabel "zerrüttet". "Die Schollen sind zu weit auseinandergedriftet und die Differenzen zu stark, als dass ich glaube, da noch politisch wirken zu können", erklärt der gebürtige Voerder.

Dennoch - die Entscheidung, von den Linken zu den Sozialdemokraten zu wechseln, sei ihm nicht leicht gefallen, er habe diese "unter Schmerzen" getroffen. Selbst nachdem für ihn klar war, dass auch er wie Udo Goltz seine Fraktion verlassen wird, hat er "nochmal ganz schwer gezweifelt" und überlegt, seine Arbeit im Stadtrat zu beenden. Dann aber habe er an die gedacht, die ihm gesagt hätten, er solle sein Mandat nicht abgeben. Kinder hat mit allen Fraktionen im Rat über einen möglichen Wechsel in ihre Reihen gesprochen. Auch mit den Christdemokraten. Doch die sieht er von seinen Überzeugungen zu weit entfernt. Kinder erinnert da etwa an die Hindenburgstraße, deren Umbenennung auch er vor einigen Jahren vehement gefordert hatte. Die CDU gehörte zu den Gegnern, die diesen Schritt am Ende verhinderten.

Joachim Kinder geht offen mit seiner politischen Vergangenheit um: Er war Mitglied der DKP, später des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW), dem auch Politprominenz wie Ex-Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) oder Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angehörte. Im Jahre 2005 trat Kinder dann in die PDS ein, seit 2007 ist er bei der Linken, aus der er im Laufe dieser Woche austreten will.

Ein ganz starkes Motiv bei seiner Entscheidung, zur SPD zu wechseln, sei seine "politische Sozialisation" gewesen. Selbst die Überzeugungen, die er in den 70er Jahren vertreten habe, hätten sich aus der Sozialdemokratie vor 1914 entwickelt, erklärt der studierte Historiker, der von sich sagt, dass er einen Transformationsprozess durchlaufen habe. Er sei nicht mehr der Joachim Kinder, "der am Kommunistischen Manifest klebt", und hänge nicht der Dogmatik an, sondern verfolge eine pragmatische Politik.

In der SPD finde "die Tradition der Arbeiterbewegung am stärksten ihren Niederschlag", bei ihr sieht der 60-jährige Voerder die größte Schnittmenge mit seinen Überzeugungen. Kanzlerkandidat Schulz habe diese Schnittmenge mit seiner Rede am Sonntag, als er einen Wahlkampf für "soziale Gerechtigkeit" ankündigte, vergrößert. Kinder ist guten Mutes, bei der SPD wirken und mitarbeiten zu können, und betont, kein "Stimmvieh" zu sein, das "nur hinten sitzt" und schweigt. Der 60-Jährige erinnert an das ungleiche Votum innerhalb der SPD zum sukzessiven Ausstieg aus der Reinigung öffentlicher Gebäude durch städtische Kräfte. Den Weg hatten wie er auch einige Sozialdemokraten abgelehnt. Kinder weiß jedoch auch, dass er nicht umhin kommen wird, bei zentralen Punkten die "Fraktionsdisziplin" zu wahren, und ihm ist bewusst, dass sich durch seine Entscheidung das Kräfteverhältnis im Stadtrat verschiebt. Die SPD gewinnt mit seinem Wechsel zu ihr einen Sitz hinzu, kann gemeinsam mit den Grünen auf eine Mehrheit von 22 zu 20 Stimmen kommen. Dies aber sei für ihn nicht das "Kalkül" hinter seiner Entscheidung.

(P.K)