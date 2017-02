später lesen Dinslaken Kabarett: Frank Fischers verrückte Welt Teilen

Das neue Programm von Kabarettist Frank Fischer wird außergewöhnlich. Denn der Alltag ist oft gewöhnlich genug. Das muss nicht sein, und deshalb nimmt Fischer sein Publikum am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr im Dachstudio der Stadtbibliothek mit in seine Welt voll verrückter Erlebnisse. Tickets gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen, möglicherweise an der Abendkasse.