Voerde: Karnevalszug: 6 Festnahmen und 46 Platzverweise

Nach Schätzung der Polizei besuchten etwa 20.000 Zuschauer den gestrigen Tulpensonntagszug, der sich durch die Voerder Innenstadt schlängelte. Zentrum des närrischen Treibens seien der Bereich der Straße Alnwicker Ring sowie die Bahnhofstraße gewesen.

Die Polizei, die mit starken Kräften die jecke Veranstaltung und deren Teilnehmer schützte, musste nach eigenen Angaben sieben Personen zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen und nahm darüber hinaus sechs Menschen vorläufig fest.

Weiterhin sprachen die Polizistinnen und Polizisten in 46 Fällen Platzverweise aus und fertigten 14 Strafanzeigen, davon sieben wegen Körperverletzungsdelikten und drei aufgrund von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus nahmen die Beamten mehrere Tatverdächtige fest, die auf dem Parkdeck an der Friedrichsfelder Straße Blumenkübel umgeworfen hatten. Die Heranwachsenden erwartet jetzt ein Strafverfahren, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.

Trotz der vielfältigen Warnungen der Polizei, nicht mit Alkohol am Steuer am Straßenverkehr teilzunehmen, gab es während des Zugs den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein 23 Jahre alter Mann aus Voerde fiel Polizisten auf, nachdem er mit einem Auto gegen einen Bordstein gefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle, die auf der Dinslakener Straße stattfand, stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Der Voerder musste sich deshalb einer Blutprobe unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

