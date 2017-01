Dinslaken/Voerde/Hünxe: Kaum schnelles Internet in den Schulen

Die Medienberatung der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen hat herausgefunden, dass die meisten Schulen in NRW mit lahmen Geschwindigkeiten im Web unterwegs sind. Das gilt auch für Dinslaken, Voerde und Hünxe. Von Heinz Schild

"Mit 50 Megabit pro Sekunde wären wir schon zufrieden", sagt Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann. Doch von solchen Internetgeschwindigkeiten können die Voerder Schulen gegenwärtig nur träumen. Die Gesamtschule hat eine 16.000er Leitung (also 6 Mbit) und kann technisch auf 100.000 aufgerüstet werden, gleiches gilt für die benachbarte Realschule. Das Gymnasium Voerde muss sich hingegen mit einer 6000er Leitung begnügen. "Eine größere Bandbreite wird für das Gymnasium angestrebt, doch haben wir gegenwärtig dafür technisch noch keine Lösung parat, aber daran wird gearbeitet", so der Verwaltungschef. Der Kommune sei es wichtig, für eine schnellere Internetverbindung zu sorgen. Nach seiner Aussage sind die Voerder Grundschulen flächendeckend mit 16.000er Leitungen versorgt.

Wie die Medienberatung der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen herausgefunden hat, verfügt nicht einmal jede fünfte Schule in NRW über schnelles Internet. Etwa 82 Prozent der Einrichtungen müssen sich mit einem Anschluss mit einer Geschwindigkeit von unter 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) begnügen. Das Minimalziel von Bundes- und Landesregierung beim Breitbandausbau sind 50 Mbit/s.

In Dinslaken haben wenige Schulen Glasfaseranschlüsse, die einen Zugang zum wirklich schnellen Internet ermöglichen, die meisten sind an das Netz der Stadtwerke angeschlossen und müssen sich mit bis zu 20 Megabit begnügen, sagte Horst Dickhäuser, Sprecher der Stadt Dinslaken. Allerdings seien es von den Stadtwerken separate Netze, in denen sich kein anderer bewege. Einen Glasfaseranschluss haben das Theodor-Heuss-Gymnasium sowie die Ernst-Barlach-Gesamtschule. Jede städtische Schule habe aus datenschutzrechtlichen Gründen zwei verschiedene Internetnetze: das Verwaltungsnetz (für Sekretariat, Schulleiter sowie ausgewählte Lehrkräfte) und das pädagogische Netzwerk. Alle Schulen mit Glasfaser auszustatten, ist nach Aussage von Horst Dickhäuser eine Geldfrage. Pro laufenden Meter Tiefbau fielen Kosten in Höhe von rund 100 Euro an. Nach Verwaltungsberechnungen müsste ein Kilometer Leitung verlegt werden, um dem Gustav-Heinemann-Schulzentrum einen Gasfaseranschluss zu verschaffen. "Das ist nicht mal so eben zu machen", sagte Dickhäuser und ergänzte, "natürlich haben wir nicht bei jeder Schule so einen langen Leitungsweg wie beim GHZ."

Die Schulen in Hünxe verfügen, so Klaus Stratenwerth, Leiter der allgemeinen Verwaltung im Rathaus der Gemeinde, über normale Telekom-Anschlüsse bis maximal 50 Mbit/s. Die Grundschule in Hünxe sowie die Gesamtschule sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Dies sei für die Grundschulen in Bruckhausen und Drevenack technisch nicht möglich. "Was technisch möglich ist, ist verfügbar", so Stratenwerth. "Im Zuge des Programms ,Gute Schule 2020' wird die technische Infrastruktur weiter ausgebaut. Wir denken da auch in Richtung WLAN." Für die Grundschulen Bruckhausen und Drevenack sei WLAN bereits vorhanden. Aus dem Förderprogramm "Gute Schule" kann die Gemeinde mit rund 180.000 Euro pro Jahr rechnen. Das Geld soll nach den Vorstellungen der Verwaltung in die technische Ausstattung der Schulen investiert werden, die genaue Verwendung wird in den anstehenden Etaberatungen diskutiert.

Das Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" hat die Verbesserung der Schulinfrastruktur durch Modernisierung und Ausbau zum Ziel. Dafür stehen zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

