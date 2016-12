Dinslaken: Kleines großes Glück

Joel und Angelina sind im Teenie-Alter Eltern geworden und haben mit vielen Problemen zu kämpfen. Die junge Mutter lebt mit ihrem Kind in einem Heim in Dorsten. Ihr Freund fährt jeden Tag von Schermbeck aus zu seiner kleinen Familie. Von Tim Harpers (Text) und Ekkehart Malz (Foto)

Joel streicht Angelina zärtlich die Haarsträhnen aus dem Gesicht und nimmt ihre Hand. Der mittlerweile 17-Jährige und seine Freundin sitzen in einem Dorstener Café, trinken Cola und schauen sich tief in die Augen. Beide tragen bunte Pullover und Jeans - ganz so, wie es jetzt Mode ist. Plötzlich mischt sich eine dritte Person ein. Ein feines Stimmchen dringt aus einem Kinderwagen neben dem Tisch. Ein kleiner Mensch, dick eingepackt, im Strampler und mit einer Mütze auf dem winzigen Kopf, verlangt nach Aufmerksamkeit. Es ist Sofia-Jolin, die Tochter der beiden.

Angelina und Joel sind im Oktober Eltern geworden; früh, als Teenager, ungeplant. Verhütet haben sie. Irgendwas ist schiefgelaufen. "Das war im ersten Moment natürlich ein Schock für uns", erinnert sich Joel. "Angelina war damals beim Arzt, weil ihr ständig schlecht war. Der hat sie an einen Gynäkologen überwiesen." Zwei Tage später sei der Termin gewesen. "Und da hieß es dann: Herzlichen Glückwunsch", erzählt Joel. Als der Frauenarzt Angelina die Schwangerschaft attestierte, war sie schon im dritten Monat. Eine Abtreibung stand für das Paar nie zur Debatte.

Die beiden sind ein halbes Jahr zusammen, als die 15-Jährige schwanger wird. Sie haben sich über eine Dating-App kennengelernt. "Ich bin damals die Bilder von verschiedenen Mädchen auf dem Smartphone durchgegangen", erinnert sich Joel. "Und dann bin ich bei Angelinas Profil hängengeblieben". Sie schreiben sich Nachrichten. An einem Mittwoch treffen sich die beiden zum ersten Mal in Angelinas Heimatstadt im Ruhrgebiet. Zwei Tage später stellt die junge Mutter Joel ihren Eltern vor.

Die ersten Monate ihrer Beziehung haben alles, was zu einer ersten, echten Liebe gehört. Sie treffen sich regelmäßig, gehen ins Kino und mit dem Hund spazieren. Joel überrascht seine Freundin mit Kerzen und Rosen. Beim Knutschen auf der Couch schließen sie die Tür ab und drehen die Musik auf - in der Hoffnung, ihre Eltern würden nicht mitbekommen, was sie tun. Alles läuft gut; bis zu diesem Besuch beim Frauenarzt.

"Ich habe mich gefreut, aber auch geschämt", erzählt Joel, während er liebevoll über das winzige Köpfchen seiner Tochter streichelt. "Als feststand, dass ich Vater werden würde, bin ich nach Hause, habe meiner Mama den Mutterpass auf den Tisch geknallt und bin rausgestürmt." Die habe auf die Nachricht erst einmal einen trinken müssen. "Dann waren wir uns aber schnell einig, dass wir das Beste aus der Situation machen wollen." Seine Familie habe ihn von Anfang an unterstützt. Und Freunde, die sich von ihm hätten abwenden können, habe er ohnehin nie gehabt.

Bei Angelina läuft es ähnlich ab. Zunächst. Ihre Familie nimmt die Nachricht gefasst auf, alle wollen sich gemeinsam auf das Kind vorbereiten. Im Juli kommt es dann aber zum Streit und Angelina zieht zu ihrem Freund. Da Joels Mutter zu diesem Zeitpunkt nicht sorgeberechtigt ist, wird Angelina mit ihren 15 Jahren und dem Kind im Bauch zu einem Fall für das Jugendamt. Die 15-Jährige kann wählen: Entweder sie erklärt sich bereit, in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen, oder man werde ihr das Baby wegnehmen. Angelina entscheidet sich für das Heim. Heute lebt sie mit ihrer Tochter in Dorsten.

Es ist eine belastende Situation für die Teenager. Angelina und Joel kommen mit den strikten Regeln des Heims nicht zurecht. "Angelina vereinsamt da", sagt Joel. "Am Ende hat man dort niemanden. Keine Familie, keine Freunde. Und ich darf auch nicht vorbeikommen, wann ich will. Nur zu den Besuchszeiten."

Der junge Vater fährt fast jeden Mittag von Schermbeck nach Dorsten, um sein Kind zu sehen. Am Nachmittag muss er wieder zurück. Er holt auf der Abendschule seinen Hauptschulabschluss nach, will mit der Realschul-Qualifikation abschließen. "Um unserem Kind eine gute Zukunft zu ermöglichen", sagt er. Wenn Joel fertig ist, will er Flugbegleiter werden oder Frachtpilot bei der Bundeswehr. Auch Angelina geht wieder zur Schule - aus denselben Gründen. Sofia-Jolin wird in dieser Zeit im Heim betreut.

Angst vor der Zukunft habe er keine, sagt Joel. "Ich habe ja zum Glück meine Familie." Aber komisch sei es schon gewesen, auf einmal mit einem Kinderwagen in der Innenstadt unterwegs zu sein. "Vor allem die Blicke von Fremden waren unangenehm." Am Anfang sei das schlimm gewesen, sagt der junge Vater. "Aber man gewöhnt sich dran. Mittlerweile schauen wir böse zurück. Wir sind jung Eltern geworden, lieben unser Kind und stehen dazu." Man müsse sich ein dickes Fell zulegen, um so eine Situation durchzustehen.

Zum Glück für die beiden ist Besserung in Sicht: Für Angelina könnte bald Schluss sein mit ihrer Zeit im Heim. Sie will mit ihrer Tochter zu Joels Familie ziehen. Dann könnten Joels Mutter, seine Oma und seine Schwester die kleine Familie entlasten. Entsprechende Anträge beim Jugendamt sind bereits eingereicht. Außerdem ist das junge Paar seit kurzem verlobt. Joel hat Ringe besorgt und seiner Freundin einen Antrag gemacht - im Kinderzimmer. Sie war mit dem Hund draußen, er hat Kerzen angezündet und Rosenblätter verteilt. Als seine Freundin wiederkam, erwartete Joel sie auf den Knien. "Ich hoffe, dass wir für immer zusammenbleiben", hat er ihr damals gesagt. "Für unser kleines Glück."

